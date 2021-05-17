В Иране обнародовали последние данные о ситуации с COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 2765485 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.
«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 2242023 случая выздоровления среди заразившихся», отметила она на пресс-конференции.
Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 77222 человек.
Напомним, что более 150 млн. человек заразились коронавирусом в мире 3 млн. из которых умерли.
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