В Иране обнародовали последние данные о ситуации с COVID-19

Общество 17 мая 2021 15:42 (UTC+04:00)
В Иране обнародовали последние данные о ситуации с COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 2765485 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 2242023 случая выздоровления среди заразившихся», отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 77222 человек.

Напомним, что более 150 млн. человек заразились коронавирусом в мире 3 млн. из которых умерли.

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