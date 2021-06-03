Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране

Крупный пожар зафиксирован в районе Тегерана, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Об этом со ссылкой на пожарных сообщает в среду телерадиовещательная корпорация IRIB, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным пожарных, он стал следствием возгорания аварийной газовой трубы, сообщает агентство Fars. Власти столицы призвали население Тегерана покинуть близлежащие районы.

Представитель завода Шакер Хафайи сообщил, что пожар затронул только один резервуар. "Я опровергаю информацию, что огонь перекинулся на остальные 18 резервуаров НПЗ", - цитирует его агентство Шана.

По словам представителя предприятия, "инцидент произошел по причине утечки на одном из резервуаров НПЗ вместимостью 20 тыс. баррелей". "К счастью, пожар не перекинулся ни на один из других резервуаров и остальные части завода", - добавил он.

Кроме того, Хафайи категорически отверг саботаж как возможную причину пожара. "Версия саботажа исключена. Пожар произошел по технической причине", - сказал он.

Пожар планируется полностью потушить в течение 12 часов. "У нас нет иного выбора, кроме как дождаться полного выгорания горючего материала в резервуаре", - заявил исполнительный директор НПЗ Хамид Арманфар, чьи слова цитирует Шана. Он добавил, что "в настоящий момент прилагаются усилия для возобновления производства на НПЗ".

Прокурор расположенного в провинции Тегеран города Рей Галямреза Нофорсати заявил, что судебные власти занимаются инцидентом. "В отношении происшествия изданы необходимые судебные постановления. По итогам инцидента будет заведено судебное дело", - сказал он.

Тегеранский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ страны, обеспечивая около 15% нефтеперерабатывающих мощностей Ирана. Завод производит бензин, дизельное топливо, газойль, мазут и другие нефтепродукты. НПЗ расположен в южной части провинции Тегеран.