В Иране общее число умерших от коронавируса превысило 124 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 199 человек.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 124 075.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 11 396 человек.

Общее число инфицированных достигло 5 784 815, состояние 4 769 человек оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 5 324 108 человек, проведено свыше 34 миллионов тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 72,6 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 48,4 миллиона, вторую – 24,2 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багишев)

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