В Иране разработали наносенсор для быстрого выявления Covid-19

Студенты технологического университета Хамадана в сотрудничестве с исследователями научно-исследовательского института "Ройан" разработали наносенсор для быстрого выявления Covid-19, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Результаты эксперимента показывают, что данный наносенсор способен обнаружить 10 вирусов за один тест.

Один из исследователей проекта Джавад Пайанде-Пейман назвал быстрое определение вируса SARS-CoV-2 лучшим путем для предотвращения распространения инфекции.

"Нынешние тесты занимают много времени и не обладают высокой точностью из-за небольшого количества вирусов в образцах. В этой работе мы пытались разработать механические наносенсоры для обнаружения коронавируса с высокой точностью и скоростью путем моделирования", - добавил он.

По его словам, в этой работе поверхность графена покрывается в качестве сенсора специфическими антителами Covid-19, а затем подвергается воздействию вируса. Путем расчета изменений вибрационных свойств рассматриваемого сенсора обнаруживается присутствие вируса SARS-CoV-2 в тестовых образцах с подозрением на Covid-19.

Он отметил, что процесс проектирования был успешно завершен в течение 6 месяцев с более 15 тыс. симуляций.