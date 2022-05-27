Число жертв обрушения здания в Иране достигло 24

Число жертв обрушения здания в городе Абадан (провинция Хузестан) на юго-западе Ирана достигло 24. Об этом сообщило в пятницу агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на текущий момент насчитывается 37 пострадавших.

Власти провинции опасаются, что погибших может быть больше, поскольку шансы выжить для людей, оказавшихся под завалами, оцениваются как минимальные. Поисковая операция продолжается.

Ранее агентство IRNA сообщало, что задержано 10 человек, которые, как подозревают, могут нести ответственность за катастрофу.

В понедельник в Абадане произошло частичное обрушение строившегося 10-этажного торгового здания. Президент страны Эбрахим Раиси распорядился в срочном порядке расследовать причины катастрофы и наказать виновных.