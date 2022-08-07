...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Общество

В Иране за последние сутки выявлено свыше 5,47 тыс. случаев заражения коронавирусом

Общество Материалы 7 августа 2022 20:22 (UTC +04:00)
В Иране за последние сутки выявлено свыше 5,47 тыс. случаев заражения коронавирусом

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 5 477, скончались 63 человека.

Как сообщает Trend, информацию об этом в воскресенье распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 142 461 человека.

В целом с начала пандемии в Иране выявлено свыше 7,44 млн случаев заражения, состояние 1 426 больных оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в стране от коронавируса вылечились свыше 7,1 млн человек, проведено свыше 53,3 миллионов тестов на выявление заболевания.

Всего в стране применено свыше 153 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 64,8 млн, вторую - 58,1, третью - 30,3 млн человек.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости