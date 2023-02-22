ФРГ объявила нежелательными персонами двух сотрудников посольства Ирана

МИД ФРГ вызвал поверенного в делах Ирана в связи со смертным приговором, который был вынесен ранее в Тегеране, а также объявил нежелательными персонами двух работников иранского посольства. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в среду, ее слова приводит пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Осужденный имеет также немецкое гражданство. ФРГ считает приговор "нарушением прав германского гражданина". "Федеральное правительство объявило двух сотрудников иранского посольства нежелательными персонами и предписало покинуть Германию в ближайшее время", - говорится в сообщении. Берлин призвал Тегеран "отменить смертный приговор".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц со своей стороны также подверг критике приговор, назвав его неприемлемым. "Мы самым серьезным образом это осуждаем и призываем иранский режим пересмотреть вердикт", - написал Шольц в Twitter.