Во время празднования Новруза в Иране погибли 27 человек, свыше четырех тысяч получили ранения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе празднования Новруза, в Иране с 20 февраля по сегодняшний день, погибли 27 человек, пострадали 4 095 человек.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Джафар Миадфар.
По его словам, 287 пострадавших госпитализированы, 25 - находятся в отделении реанимации.
У 222 человек были ампутированы конечности, 1 357 человек получили травмы глаз, 867 человек госпитализированы с ожогами.
В провинции Тегеран пострадали 886 человек, в провинции Восточный Азербайджан - 482 человека , в провинции Западный Азербайджан - 402 человека.
Следует отметить, что во время празднования Новруза в Иране, особенно по вторникам, используются опасные пиротехнические устройства.
(Перевод: Фидан Мустафаева)