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Во время празднования Новруза в Иране погибли 27 человек, свыше четырех тысяч получили ранения (ФОТО)

Общество Материалы 15 марта 2023 09:50 (UTC +04:00)
Во время празднования Новруза в Иране погибли 27 человек, свыше четырех тысяч получили ранения (ФОТО)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В ходе празднования Новруза, в Иране с 20 февраля по сегодняшний день, погибли 27 человек, пострадали 4 095 человек.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Джафар Миадфар.

По его словам, 287 пострадавших госпитализированы, 25 - находятся в отделении реанимации.

У 222 человек были ампутированы конечности, 1 357 человек получили травмы глаз, 867 человек госпитализированы с ожогами.

В провинции Тегеран пострадали 886 человек, в провинции Восточный Азербайджан - 482 человека , в провинции Западный Азербайджан - 402 человека.

Следует отметить, что во время празднования Новруза в Иране, особенно по вторникам, используются опасные пиротехнические устройства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Во время празднования Новруза в Иране погибли 27 человек, свыше четырех тысяч получили ранения (ФОТО)
Во время празднования Новруза в Иране погибли 27 человек, свыше четырех тысяч получили ранения (ФОТО)
Во время празднования Новруза в Иране погибли 27 человек, свыше четырех тысяч получили ранения (ФОТО)
Во время празднования Новруза в Иране погибли 27 человек, свыше четырех тысяч получили ранения (ФОТО)
Во время празднования Новруза в Иране погибли 27 человек, свыше четырех тысяч получили ранения (ФОТО)
Во время празднования Новруза в Иране погибли 27 человек, свыше четырех тысяч получили ранения (ФОТО)
Во время празднования Новруза в Иране погибли 27 человек, свыше четырех тысяч получили ранения (ФОТО)
Во время празднования Новруза в Иране погибли 27 человек, свыше четырех тысяч получили ранения (ФОТО)
Во время празднования Новруза в Иране погибли 27 человек, свыше четырех тысяч получили ранения (ФОТО)
Во время празднования Новруза в Иране погибли 27 человек, свыше четырех тысяч получили ранения (ФОТО)
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