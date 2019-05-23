Есть ли законный способ вернуть жилплощадь?

23 мая 2019 17:20 (UTC+04:00)

Вопрос:

Помогите разобраться с ситуацией: бывшая супруга моего брата в начале 2000-х при разводе получила право прописки в нашей трехкомнатной квартире. На этом дело не закончилось, потом она смогла получить право закрыть одну комнату. Стандартная история для тысяч и тысяч распавшихся пар. Никак не учитывалось, что в квартире на тот момент было прописано и проживало много людей.

Суд, учитывая возраст ребенка (их сын), прописал и дал право личного пользования жилплощадью ей и сыну. Суд не учел наличие у нее жилплощади (отдельной квартиры на ее имя). С тех пор прошло много лет. Я и средний брат вынуждены жить на съемных квартирах с нашими семьями, так как наш младший брат женился и у него уже своя большая семья (3 девочки).

У меня вопросы: - есть ли какой-то законный способ вернуть нашу жилплощадь и выписать ее от нас?

- я слышал, что старый закон, позволявший закрывать комнаты, был отменен. Есть ли какой-то новый закон, который как-то восстанавливает статус-кво с уже закрытыми комнатами?

- есть ли какой-та законный способ вычислить компенсацию за ее долю по прописке в нашем родительском доме и обязать принять ее и выписаться от нас?

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

В своем вопросе вы не указали, кто являлся и является собственником квартиры. Без этого сложно дать какой-то определенный ответ.

Однако, с учетом того, что истекли все сроки обжалования судебного решения, представляется невозможным изменить ситуацию в судебном порядке. Тем более, "закона о закрытии комнат" никогда не существовало. Соответственно, и изменить его было невозможно.

Что касается выписки из квартиры с выплатой компенсации, то необходимо знать историю прав собственности на квартиру. Но в любом случае предпочтительнее договориться самим во внесудебном порядке.

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