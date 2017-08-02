Азербайджанские певцы, которые стали актерами (ФОТО)

2 августа 2017 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, второго августа, в Азербайджане отмечают День национального кино, сообщает Trend Life. День национального кино - профессиональный праздник всех работников кинематографа.

За последние годы отечественные кинематографисты сняли много интересных фильмов в разных жанрах, главные роли в которых исполнили молодые талантливые актеры.

Между тем, наряду с профессиональными актерами к съемкам в фильмах привлекают и молодых исполнителей, которые покорив музыкальный олимп пробуют свои силы в кинематографе. Trend Life предлагает читателям ознакомиться с работами молодых отечественных исполнителей в кино.

Натаван Хабиби

В середине апреля в отечественный прокат вышел комедийный фильм "Hozu" режиссера Ильхама Яшароглу. Главную женскую роль в кинопроекте исполнила популярная азербайджанская певица Натаван Хабиби.

По признанию самой певицы, изначально, получив предложение о съемках в фильме, не решалась дать согласие, но, прочитав сценарий и познакомившись с творческой группой, решилась на участие в съемках.

Эмиль Бадалов

В 2014 году режиссер Самир Керимоглу снял фильм "Mən evə qayıdıram" ("Я возвращаюсь домой"). Роль героя Тарлана Сеидзаде исполнил популярный певец Эмиль Бадалов.

"Сыграть в фильме было моей детской мечтой, но мне даже и во сне не могло присниться, что буду играть вместе с такими корифеями как Яшар Нури и Фуад Поладов. Я был выбран на главную роль в фильме по итогам кастинга из 25 актеров. Это стало моим дебютом в кинематографе и, конечно же, пришлось очень трудно, но думаю, что справился с ролью", - отметил ранее Эмиль Бадалов.

Оксана Расулова и Эльшад Хосе

В сентябре на отечественные киноэкраны выходит мелодрама "Mələyin öpüşü" ("Поцелуй ангела"). В главных ролях - экс-супруги, танцовщица Оксана Расулова и репер Эльшад Хосе.

"Поцелуй ангела", не первый опыт Оксаны Расуловой – 2016 году был презентован фильм "Şər qarışanda ("Когда вмешивается зло"), главную роль в котором также исполнила танцовщица. Кстати, кинолента снята компанией OKSI media production, руководителем которой является Расулова.

Ильхама Гасымова

Близкая Оксаны Расуловой, популярная исполнительница Ильхама Гасымова также была занята в картине " Когда вмешивается зло ". При работе от певицы требовалось хладнокровие, ведь картина рассказывает о подростках, которых жестоко убил маньяк…

Гюнай Ибрагимли

Певица исполнила главную роль в киноленте "Sadəcə sev" ("Просто люби"), премьера которой состоялась в апреле 2016 года. Партером исполнительницы стал популярный актер Джовдат Шукюров.

Севда Яхъяева

Популярная певица Севда Яхъяева снялась в главной роли сериала "Sən olmasaydın". Певица исполняет роль девушки, которая добилась успеха в карьере, но несчастна в личной жизни. Партнером Яхъяевой по сериалу является известный актер Анар Гейбатов, который наверняка раскрыл певице несколько профессиональных секретов.

Мири Юсиф

В 2015 году на экраны вышел фильм "Yarımdünya" турецкого режиссера Османа Албайрака, одну из ролей в котором исполнил популярный певец Мири Юсиф. Кстати название фильма взято из песни Мири Юсифа "Yarımdünya". Именно эта песня вдохновила Османа Албайрака на съемки фильма.

"Я написал песню "Yarımdünya" после смерти своего друга Вугара Абдулрахманова, ушедшего из жизни в сентябре 2014 года, посвятив эту песню ему, поэтому она занимает важное место в моем творчестве. Мне очень трудно сейчас об этом говорить. Я еле сдерживаю свои слезы. Это все было невероятно. Когда мне предложили сняться в фильме, я просто не смог отказаться", - сказал ранее Мири Юсиф, делясь впечатлениями о работе. Отметим, что Мири Юсиф играл в фильме себя самого, то есть романтичного музыканта, певца.

(Автор: Джани Бабаева)

Azernews Newspaper
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