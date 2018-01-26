В Азербайджане пройдет фестиваль "Голос молодежи"

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане 2-6 февраля пройдет традиционный фестиваль "Gəncliyin səsi" ("Голос молодежи"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма. Цель фестиваля - выявление талантливых представителей молодежи, поддержка их деятельности и творческих поисков.

С 2016 года фестиваль "Gəncliyin səsi" проводится министерством культуры и туризма совместно с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

В текущем году совместно с организацией ASAN Könüllüləri фестиваль будет проведен в Баку, Сумгайыте, Мингячевире, а также в Шамкирском, Гедабейском, Губинском и Масаллинском районах.

Открытие фестиваля состоится 2 февраля в Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку. В день открытия планируется также провести церемонию награждения талантливых представителей молодежи.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.