В Азербайджане пройдет фестиваль "Голос молодежи"

26 января 2018 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане 2-6 февраля пройдет традиционный фестиваль "Gəncliyin səsi" ("Голос молодежи"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма. Цель фестиваля - выявление талантливых представителей молодежи, поддержка их деятельности и творческих поисков.

С 2016 года фестиваль "Gəncliyin səsi" проводится министерством культуры и туризма совместно с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

В текущем году совместно с организацией ASAN Könüllüləri фестиваль будет проведен в Баку, Сумгайыте, Мингячевире, а также в Шамкирском, Гедабейском, Губинском и Масаллинском районах.

Открытие фестиваля состоится 2 февраля в Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку. В день открытия планируется также провести церемонию награждения талантливых представителей молодежи.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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