Банкир-жених и азербайджанская молодежь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном музыкальном театре прошло закрытие фестиваля "Gəncliyin səsi" ("Голос молодежи"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра. С 2016 года фестиваль "Gəncliyin səsi" проводится Министерством культуры и туризма совместно с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана. Цель фестиваля - выявление талантливых представителей молодежи, развитие творческих способностей и формирование инновационного мышления, поддержка их деятельности и творческих поисков.

В фойе театра была представлена выставка изделий ручной работы учащихся Бакинской профессиональной школы туризма, Азербайджанского университета туризма и менеджмента, молодежи Центра культуры ASAN könüllüləri.

Гостям была представлена премьера спектакля по произведению Эмина Сабитоглу и Тамары Велиевой “Bankir adaxlı” (Банкир-жених) с участием волонтеров центра Службы ASAN города Баку №5. Отметим, что первая премьера этого спектакля в постановке режиссера Фаига Зохрабова состоялась 12 мая в 2000 году. В мае 2014 года была представлена восстановленная постановка с участием народной артистки Афаг Баширгызы, заслуженного артиста Чингиза Ахмедова и других актеров. Волонтерами впервые был сыгран этот спектакль и встречен овациями зрителей.

В заключение вечера группе талантливой молодежи были вручены почетные дипломы фестиваля "Gəncliyin səsi", который прошел со 2 по 6 февраля в Баку и регионах страны.

(Автор: Вугар Иманов)

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