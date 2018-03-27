В МГИМО открылась выставка Ашрафа Гейбатова: Мост между временами и странами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Время совершило круг, и вернулось к своему истоку: спустя 36 лет в стенах МГИМО прошло открытие второй выставки одного из самых известных азербайджанских художников, носящей символическое название «Воспоминания и размышления».

Несмотря на то, что около четверти века художник живёт в Германии, прочные нити связывают его с Россией и Азербайджаном: Гейбатов родился в Баку, но как мастер сформировался в Москве. В далёкие семидесятые, во времена учёбы в Азербайджанском государственном институте искусств имени М.А. Алиева, учителем студента Гейбатова был народный художник Азербайджана Микаил Абдуллаев, а впоследствии художнику многое дало сотрудничество с лучшими советскими монументалистами: Павлом Никоновым, а также братьями Борисом и Владимиром Неклюдовыми.

В 1979 году, по окончании института, Ашрафа Гейбатова пригласили в Москву для оформления Международного молодёжного центра моды, а позже, в составе группы Зураба Церетели, он участвовал в художественном оформлении московской Олимпиады. В Москве художник работал 16 лет, после чего уехал жить за границу, сохранив российское гражданство. Сегодня Ашраф Гейбатов – член Союза художников России и почётный член Союза художников Азербайджана, член Федерации художников ЮНЕСКО, обладатель международного диплома «Посол мира» и множества самых престижных регалий, его полотна находятся в Совете Европы и в ООН, в музеях и частных коллекциях по всему миру.

«Работы Ашрафа Гейбатова, неординарные по своей самобытности, колористике и манере исполнения, создают особый эмоциональный настрой, – передаёт свои впечатления от картин азербайджанского художника Наталия Красовская, руководитель Центра российско-азербайджанской дружбы. – Многие годы воображение мастера на генетическом уровне питалось национальной историей и традициями, а потому всё его творчество пропитано ароматами Азербайджана, олицетворяет любовь к родине и служит пропаганде азербайджанской культуры. Недаром на каждой из выставок художника вывешиваются флаги Азербайджана, а в выставочных залах звучит национальная музыка».

Наряду с большими панно, посвящёнными Ходжалинской трагедии и событиям 20 Января в Азербайджане, полотна Гейбатова отражают метаморфозы XX века и нового тысячелетия. Всего за десять дней художник создал панно-картину «Нью-Йорк, 11 сентября», и при содействии Георгия Геродеса, генерального консула России в Бонне передал его в дар нью-йоркцам. «Панно с азербайджанским размахом души», – так назвал работы Гейбатова на открытии выставки в МГИМО Вугар Имамалиев, советник по гуманитарным вопросам посольства республики Азербайджан в РФ.

Провести вторую выставку в новом здании вуза Ашрафу Гейбатову предложили спустя почти четыре десятилетия, что художник считает большой честью для себя и очень ответственным событием. Атриум вуза, в котором учатся будущие политики и дипломаты, украшают 35 работ, отражающих различные периоды творчества мастера. «Политика и культура – словно два крыла одной птицы, – так образно выразился Гейбатов на открытии своей выставки. – Без культурного сегмента политика очень уязвима, и я рад тому, что эта двукрылая птица обитает в здании МГИМО, руководство которого обеспечивает высокий эстетический уровень в образовании своих студентов».

Писатель Чингиз Айтматов, с которым когда-то дружил художник, говорил, что творчество Гейбатова находится между Востоком и Западом. И сегодня мастер признаётся, что во время создания своих картин он вдохновляется и музыкой азербайджанского композитора Эльдара Мансурова, и аудиозаписями лекций русского историка и обществоведа Андрея Фурсова.

«Соединяя в себе художественную пластику Европы и Азии, Ашраф Гейбатов стал носителем культуры евразийского пространства, – считает руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев. – Его творчество – как раз тот случай, когда, по меткому наблюдению философа Николая Бердяева, через свою национальную индивидуальность человек входит в человечество. Сегодня России и Азербайджану необходим постоянный диалог между нашими народами, и картины Гейбатова служат этой миссии взаимопонимания и взаимоуважения».

Материал предоставлен пресс-службой Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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