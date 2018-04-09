В Азербайджане объявлен призовой конкурс, посвященный 120-летию национального кино

БАКУ /Trend Life/ - Союз кинематографистов Азербайджанской Республики объявил конкурс сценариев короткометражных фильмов “Yeni nəfəs- 3” (Новое дыхание), посвященный 120-летию национального кино, сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.

Цель конкурса "Yeni nəfəs" - развитие творческой деятельности молодых кинематографистов, выявление и поддержка талантливых сценаристов, обогащение национального кинематографа новыми идеями. На конкурс принимаются сценарии, написанные в различных жанрах для художественного, документального и анимационного фильмов.

В "Yeni nəfəs -3" могут принять участие лица до 35 лет. Материалы должны быть новыми и авторскими, с оригинальным сюжетом, ранее не экранизированные. Объем материала не должен превышать 20 страниц (формат - Courier New, шрифт -12), распечатанными в трех экземплярах и также предоставленными на CD –диске. Вместе со сценарием необходимо представить автобиографию автора сценария. Каждый может представить на конкурс не более трех сценариев. Работы необходимо предоставить в Союз кинематографистов Азербайджанской Республики до 25 сентября. Победитель и призеры будут выбраны компетентным жюри СКАР. Первое место с последующей экранизацией – 2500, второе – 1500, третье – 1000 манат. Итоги будут объявлены в октябре.

(Автор: Вугар Иманов)

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