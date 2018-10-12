В Баку привезли снег из Ирана - звезды Азербайджана и Турции "оторвутся" на Новый год (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре CinemaPlus, расположенном в Gənclik Mall, состоялась пресс-конференция, посвященная новому отечественному фильму "Qış nağılı"("Зимняя сказка") c участием турецких и азербайджанских звезд, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие члены съемочной группы, известные азербайджанские актеры, а также турецкие звезды Халил Сезаи и Мюге Боз.

Продюсер, автор идеи и режиссер-постановщик фильма - директор дубляжной студии Cinemazadeh Джафар Ахундзаде рассказал, что кинолента снята в комедийном жанре.

"Мы снимаем добрую новогоднюю комедию, и очень хотим, чтобы она понравилась и была интересна зрителям. Работа над фильмом продолжается, съемки еще идут. Презентацию фильма в Азербайджане планируем провести в начале декабря, комедия также будет продемонстрирована в Турции и странах Европы", - сказал режиссер.

По его словам, "Зимняя сказка" – это крупный кинопроект, в котором задействован большой актерский состав.

"Для некоторых наших артистов "Зимняя сказка" стала первым фильмов, но есть и грустный момент - к сожалению, из жизни ушла актриса Ася Абдуллаева, которая снималась в нашей картине. Это стало ее последней ролью...", - сказал Джафар Ахундзаде и почтил память актрисы.

Интересно, что в фильме нет главных и эпизодических ролей. Причем, картина имеет несколько сюжетных линий, которые пересекаются.

Несмотря на то, что картина рассказывает о событиях, которые происходят зимой в преддверии Нового года, основные съемки проходили летом, что не стало препятствием для съемочной группы.

"Основные съемки проходили летом, но это обычный опыт в кинематографе. Для того чтобы в кадре был искусственный снег, мы пригласили специалиста из Ирана. Наверное, больше всего пришлось помучиться актерам, так как снимались в теплой зимней одежде, когда на улице стояла жара", - подчеркнул Джафар Ахундзаде.

Что касается бюджета фильма, режиссер не стал называть точную сумму, однако отметил, что картину можно назвать самым дорогим коммерческим проектом в отечественном кинематографе.

По словам известного турецкого исполнителя и актера Халила Сезаи, при просмотре комедии зрителей ждет много сюрпризов.

"У фильма очень интригующая сюжетная линия, думаю, зрителям понравится. Рад был поработать с командой азербайджанских кинематографистов, возможно, это наш не последний проект", - сказал Сезаи.

Турецкая актриса Мюге Боз также отметила, что съемки проходят в очень теплой и дружеской атмосфере: "Мы стали как одна большая семья".

"В фильме мы с Халилом играем двух капризных звезд, но в жизни мы не такие. Очень рада, что приняла предложения сняться в "Зимней сказке" – это хорошая новогодняя комедия, где много ярких актеров, воплотивших интересные образы", - сказала она.

Творческий коллектив рассказал о самых интересных моментах съемочного процесса.

Авторы сценария – Вугар Гусейнов, Талыб Ахмедов, Джафар Ахундзаде, оператор-постановщик – Рауф Гурбаналиев и Орхан Мамедов.

В ролях: Мюге Боз, Халил Сезаи, Эльмеддин Джафаров, Агиль М. Гулиев, Мурад Дадашов, Эльджан Расулов, Оксана Расулова, Саида Гулиева, Санубар Искендерли, Октай Алиев, Эльхан Раджабов, Талех Юзбеков, Ровшан Мамедли, Самира Эфендиева, Диляра Кязымова, Гюнель Мамедова, Меджид Гусейнов, Шалаля Шахвеледгызы, Ислам Мехралиев, Кямаля Пириева, Джейхун Зейналов, Абдул Махмудов, Самир Алескеров, Зульфия Гурбанова, Эркин Эргин, Эльвин Ибра, Вюсал Гаджигадир и другие.

(Автор: Джани Бабаева)

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