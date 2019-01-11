Четырнадцать писем к Богу от азербайджанских актеров ТЮЗа (ФОТО)

11 января 2019 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 10-летний мальчик по имени Оскар неизлечимо болен раком и находится в больнице. Здесь за детьми следят сиделки - Розовые Дамы. Для Оскара Розовая Дама (Бабушка Роза) стала второй мамой. Когда Оскар узнает, что ему осталось жить чуть более 10 дней, Бабушка Роза предлагает ему игру - каждый день считается за прожитые 10 лет. Оскар описывает в письме Богу каждый прожитый день, рассказывая о разных периодах своей жизни...

Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку приступил к репетициям спектакля "Четырнадцать писем к Богу" по пьесе французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта "Оскар и Розовая Дама", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Режиссер-постановщик – заслуженный артист Ниджат Казымов, художник-постановщик – Мустафа Мустафаев, хореограф – заслуженная артистка Наиля Мамедзаде, постановщик трюков – Иса Асадов, музыкальное оформление – Шамхал Новрузу.

В ролях - Анар Сафиев, Ниджат Казымов, Гямяр Мамедова, Земфира Абдулсамедова, Рамиль Мамедов, Бахрам Гасанов, Зюмрюд Гулиева, Айгюн Фатуллаева, Вахид Оруджоглу, Тахмина Мамедова, Анар Сейфуллаев, Нурлан Сулейманлы, Зульфия Алгусейнова, Мушфиг Алиев, Араз Пиримов.

Премьера спектакля запланирована на март месяц.

(Автор: Джани Бабаева)

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