Лучшие и самые сильные: "Бакинский бульвар" обыграл всех и стал чемпионом (ФОТО)

12 января 2019 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская региональная лига КВН подвела итоги сезона. Грандиозный финал состоялся на сцене актового зала Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых. Лучшие и самые сильные команды АзЛиги этого сезона - "Азнефть", "Сборная БГУ", "Бакинский бульвар" и дебютанты финала – "Сан-Андреас", сразились за кубок победителя

Внеконкурсным выступлением гостей поприветствовала команда "Физака" Государственной академии физической культуры и спорта.
Решающую игру сезона судили - участница легендарной команды КВН "Парни из Баку", актриса Яна Никитина, популярный певец Ильгар Хаял, всемирно известный спортсмен, 23-кратный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный тренер Азербайджана Эдуард Мамедов, генеральный директор Microsoft Azerbaijan Сархан Гашимов и председатель жюри, руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов.

Игра выдалась не на шутку ожесточенной - все четыре команды продемонстрировали отличную подготовку. Они сразились в трех конкурсах – "Приветствие", "Разминка" и "Музыкальный биатлон".

Самой веселой и находчивой была признана команда "Бакинский бульвар". Заслуженное первое место и титул новых чемпионов Азербайджанской лиги КВН были отданы команде единогласным решением жюри. Второе место у "Сборной БГУ", а замыкает пьедестал сезона АзЛиги команда "АзНефть".
Члены жюри, комментируя игру, не поскупились на комплименты в адрес всех финалистов, отметив высокий уровень подготовки и мастерства КВНщиков.

"Каждый раз, как в последний – именно такой подход у команд к игре, и меня это очень радует! Спасибо всем за чудесную игру и прекрасное настроение", - отметила Яна Никитина.

Эдуард Мамедов пожелал командам удачи в Сочи на Международном фестивале "КиВиН", и подчеркнул, что, все команды - большие молодцы.

"Пока я сидел в жюри, потерял много времени и кучу денег, пропустив важный концерт. Но ничуть об этом не пожалел!", - с юмором подчеркнул Ильгар Хаял.

Сархан Гашимов в свою очередь поздравив участников, добавил, что это был прекрасный вечер.

Подводя итоги мероприятия Рашад Азизов, подчеркнул, что финал состоялся и удался. "И тот факт, что сразу несколько молодых азербайджанских команд будут играть в России - это свидетельство успешности нашего КВН!", - сказал он..

(Автор: Джани Бабаева)

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