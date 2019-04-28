В Баку состоялось закрытие Х Международного фестиваля Мстислава Ростроповича (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялось закрытие Х Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, организованного Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Фондом Мстислава Ростроповича, сообщает Trend Life.

На вечере выступили оркестр и хор MünchenKlang (Германия) под управлением дирижера Томаса Хефеле, солисты Анна Кармазина (сопрано) и Людвиг Миттельхаммер (баритон). В концертной программе прозвучали произведения Джузеппе Верди, Камиля Сен-Санса, Игоря Стравинского, Габриэля Форе и Франца Шуберта.

Х Международный фестиваль Мстислава Ростроповича прошел в Баку с 22 по 27 апреля. В фестивале приняли участие всемирно известные музыканты и коллективы из России, Германии, Швейцарии, США, Израиля и Испании. Среди участников – Камерный оркестр Лозанны (Швейцария), Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана (Россия), оркестр MünchenKlang (Германия), Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, Джошуа Вайлерштайн (США), Ефим Бронфман (Израиль, США), Борис Березовский (Россия), Пабло Феррандес (Испания) и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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