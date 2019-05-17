В Баку прошел красочный вечер 25-летия Государственного театра пантомимы (ФОТО)

17 мая 2019 00:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя прошел красочный вечер, посвященный 25-летию Азербайджанского государственного театра пантомимы, сообщает Trend Life.

В фойе была представлена фотоэкспозиция об истории и деятельности Театра пантомимы. На открытии вечера министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев рассказал о славном пути Театра пантомимы, который является одним из самых любимых среди любителей театрального искусства. Это первый театрпантомимы в истории театрального искусства Азербайджана, который был создан 16 мая 1994 года в качестве Театра-студии пантомимы «Сборище сумасшедших» и осуществлял деятельность при Театре юного зрителя. Основателем и главным режиссёром театра является народный артист Бахтияр Ханызаде. В 2000 году театр-студия «Сборище сумасшедших» получил статус государственного театра. За годы деятельности труппа театра с успехом гастролировала в 35 странах, воспитала плеяду талантливых актеров, среди которых народный артист Пяриз Мамедрзаев, заслуженные артисты Эльман Рафиев (директор театра), Наргиля Гурбанова, Бахруз Ахмедли, Сабина Гаджиева и другие. Было отмечено, что государством уделяется особое внимание и забота развитию культуры и искусства, режиссерам и актерам, представителям творческих коллективов.

Заместитель председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмайлов отметил, что пантомима – особый вид сценического искусства, своеобразный способ общения с окружающим миром и другими людьми, в котором основным средством создания художественного образа является пластика человеческого тела, без использования слов. Ведь чтобы многое рассказать, иногда не требуется речи. Движения, жесты, мимика могут быть настолько выразительны, что актер способен взволновать или рассмешить своих зрителей, воссоздав перед ними человеческие характеры и истории,- без единого произнесенного слова.

Вечер продолжился представлением «Волшебный халат» с интересной сюжетной линией, связанным с историей театра и яркими театрализованными композициями, встреченными овациями зрителей. Пантомима - любимый жанр - лирический, смешной, милый, понятный, бессловный, академичный, черно-белый, игривый и игровой, интерактивный, простой, сложный, интимный, редкий, торжественный, не мешающий, востребованный, легкий и сложный, пластичный и такой, каким видите его вы…

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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