В Баку выступит ансамбль "Гая"

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 10 июня в 18:00 будет представлена концертная программа с участием Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова и Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов (художественный руководитель - народный артист Агаверди Пашаев), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Дирижер программы - Илаха Гусейнова. Солисты вечера: заслуженные артисты Алмаз Оруджева, Эхтирам Гусейнов, Эльнур Сулейманов, Гюнель Шейхова, Талех Яхъяев, Нигяр Рамазанова, солисты государственного ансамбля "Гая" – заслуженная артистка Шоля Сафаралиева и Джахангир Паришани, лауреат Телевизионного конкурса "Мугам" Равана Гурбанова, а также Рамин Гусейнов, Нигяр Гусейнова, Альфия Султанова, Фахри Кязым-Ниджат, Джавид Мамедов, Ильхам Османов.

Концертная программа обещает быть яркой, насыщенной и разнообразной.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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