Венгры создали в Шеки "народно-стадионное" настроение (ВИДЕО, ФОТО)

2 июля 2019 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках X Шекинского международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" на сцене Центра Гейдара Алиева прошел концерт венгерской инструментальной фолк-группы Kerekes Band, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

Концерты группы Kerekes Band из Венгрии, созданной в 1995 году, отличаются пульсирующим "народно-стадионным" настроением. Концерты коллектива с успехом проходят по всей Европе. Участники проекта определяют свой стиль как этно-фанк. Музыкальные критики же видят синтез мелодий венгерской народной музыки с джазом, роком, буги, world fusion в электронной обработке. Музыка Kerekes Band - захватывающий, полный открытий мир, в котором прошлое трансформируется в настоящем. Вдохновением для музыкантов служат старинные венгерские песенные cказания и эпосы о беттерах - прославленных борцах за свободу. Артисты адаптируют их под современное звучание.

Этот вечер подарил зрителям множество ярких эмоций, а кульминацией стало исполнение азербайджанской народной песни "Сары гялин" вместе с шекинским исполнителем на уде Эльдаром Раджабовым.

Художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде отметила, что такие фестивали сближают страны, дают возможность лучше узнать культуру народов мира. В заключении ансамблю был вручен официальный символ фестиваля.

Напомним, что X Шекинский международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" проходит с 29 июня по 3 июля. На фестивале, совместно организованном Союзом композиторов Азербайджана и Исполнительной властью города Шеки при поддержке Министерства культуры, принимают участие известные музыкальные и театральные коллективы, талантливые музыканты из Турции, России, Венгрии, Казахстана и Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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