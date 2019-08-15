"Любовный роман" Оксаны Расуловой (ФОТО)

15 августа 2019 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Завершились съемки отечественного художественного фильма "Sevgi romani" ("Любовный роман"), сообщила Trend Life продюсер проекта Оксана Расулова.

"Благодаря отличной, профессиональной команде съемки фильма прошли на высоком уровне. Мы все хорошо поработали. Рада, что благополучно закончили фильм. Наша кинокартина – захватывающий любовный роман, который будет интересен зрителям своей сюжетной линией, развитием отношений между главными героями. Презентация киноленты намечена на ноябрь текущего года", - сказала Расулова.

По ее словам съемки фильма прошли в Баку и Набрани. Режиссер-постановщик кинофильма – Вюсал Гаджигадир, автор идеи и исполнительный продюсер - Исмаил Багиров, продюсер - Оксана Расулова автор сценария - Азер Айдемир, оператор-постановщик - Шахмар Сафароглу, художник-постановщик - Гошгар Джалал, постановщик боевых сцен - Этибар Исаев, художник по костюмам - Руфат Балакишиев, гример - Нура Бабаева.

Главные роли исполнили Оксана Расулова и Шахрияр Абилов. В фильме также снялись Азер Айдемир, Зюмруд Бадалова, Казым Абдуллаев, Вахид Алиев, Абдулгани Алиев и другие. Фильм снят "OksiMedia production".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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