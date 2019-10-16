Полководец убил жену в Баку из-за ревности (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама студентами группы "SABAH" Азербайджанского государственного университета культуры и искусства (АГУКИ) был представлен спектакль под названием "Легенда об Отелло", поставленный по произведению Уильяма Шекспира, сообщает Trend Life.

Режиссер-постановщик мистической баллады - Гюмрах Омар. В спектакле выступили студенты четвертого курса группы "SABAH", обучающиеся по специальности актерское искусство – Зия Ага (Отелло), Фидан Исмайлова (Дездемона), Метлеб Абушов (Кассио), Тогрул Касимов (Брабанцио), Мирсанан Казымлы (Яго), Говхер Шабанова (Эмилия), Говхер Фидан (Бьянка), Эльчин Амиров (Родриго), Турал Керимов (Герцог). Руководитель Центра "SABAH" АГУКИ - Беюкханым Мамедбекова, руководитель курса, доцент - Фикрет Меликов.

Отметим, что спектакль "Легенда об Отелло" в этом году был удостоен премии в номинации "Самый оригинальный спектакль" на фестивале "ГИТИС-мастер-класс" Российского института театрального искусства. Сыгравший роль Отелло Зия Ага был признан лучшим в номинации "Исполнитель лучшей мужской роли".

"Отелло, венецианский мавр" - пьеса Уильяма Шекспира, написанная около 1604 года. Краткий сюжет: Отелло, мавр, снискал себе славу как великолепный полководец. Он знакомится с Дездемоной, девушка влюбляется в Отелло и тайно с ним венчается. Его помощник Яго и дворянин Родриго, влюблённый в Дездемону хотят убрать Отелло и занять его место. Яго убеждает Отелло, что Дездемона изменяет ему с Кассио, молодым подчинённым Отелло. Мавр говорит Дездемоне, что, как он полагает, знает. Но жена всё отрицает. Потрясённый "лживостью" и "ранней испорченностью" столь юной девушки Отелло душит Дездемону.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.