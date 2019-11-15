Шелковые истории в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялось открытие конференции "Музеи, коллекции текстиля и перспективы взаимного сотрудничества", сообщает Trend Life. Конференция проходит 14-17 ноября при организации министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского национального музея ковра и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

Выступившая на открытии мероприятия директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, подчеркнула, что конференция приурочена ко дню рождения основателя Азербайджанского национального музея ковра, ученого-ковроведа, народного художника Азербайджана Лятифа Керимова, а также к дате включения традиционного искусства ковроткачества Азербайджана в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Было отмечено, что в конференции участвуют специалисты из Азербайджана, Турции, Великобритании, Германии, России, Италии, Грузии, Сербии, Албании, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Аргентины и Таиланда. В ходе мероприятия будут заслушаны доклады 39 участников, освещающие следующие темы - музеи текстиля в цифровом мире, инновационные методы работы с коллекциями текстиля, управление проектами, деятельность кураторов и проведение презентаций, особенности хранения экспонатов в музеях текстиля и работа с посетителями.

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев в своем выступлении отметил большое значение данной конференции.

Было подчеркнуто, что организация подобной конференции, участие в ней ученых, исследователей происходит от интереса к нашему национальному достоянию – коврам, и к национально-духовной истории.

Заместитель министра культуры рассказал о заслугах народного художника Лятифа Керимова в развитии коврового искусства, а также отметил, что ковер – национальное достояние азербайджанского народа. Это достояние исторически сохранялось и передавалось из поколения в поколение.

Было подчеркнуто, что построенное здание Азербайджанского национального музея ковра является результатом заботы Президента Азербайджана Ильхама Алиева о нашей культуре.

Отмечалось, что музей проводит большую работу по сохранению коврового искусства и передаче его будущим поколениям.

Далее на мероприятии в рамках сотрудничества Азербайджанского национального музея ковра с посольством Латвии в Азербайджане состоялся показ мод под названием Frozen Dreams латвийского модельера Эвиты Сманухиной.

Посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс рассказал о сотрудничестве в области культуры между двумя странами, подчеркнув, что подобные мероприятия способствуют укреплению связей.

Также гости мероприятия ознакомились с выставкой "Шелковые истории", посвященной узбекской технологии шелкового ткачества под названием "икат". Значительную часть экспозиции составят образцы старинного иката и традиционной одежды, сюзане (вышитые ковры) и другие виды интерьерной вышивки, а также ворсовые ковры и коллекция текстильных кукол из шелка и хлопка – реплики экспонатов Российского этнографического музея.

Наряду с этим прошла презентация книги "Азербайджанский музей ковра", изданная к 50-летнему юбилею музея.

(Автор: Джани Бабаева )

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