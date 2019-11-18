Музыкальная династия в Баку - отец, дочь и внучка (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама в рамках своего нового проекта "Выдающиеся представители азербайджанской школы виолончели" представил концерт, посвященный видному представителю азербайджанской национальной виолончельной школы, народному артисту, профессору Расиму Абдуллаеву, сообщает Trend Life.

Вечер запомнился интересной концертной программой в исполнении Расима Абдуллаева, его дочери и внучки - Ульвии Абдуллаевой и Анастасии Мишулы, а также заслуженного артиста Алексея Милтых, Саиды Тагизаде, Эюба Алиева, Али Халилова, Орхана Гусейнова и Эрола Рзаева.

На вечере прозвучали произведения Астора Пьяццоллы, Никколо Паганини, Гара Гараева, Йозефа Гайдна, Исаака Альбениса.

Каждое из выступлений учеников Расима Абдуллаева, а также юных исполнителей тепло принималось зрителями.

Расим Абдуллаев сыграл важную роль в развитии азербайджанской музыки. Его соло-выступления, а также выступления в сопровождении оркестра собирают большую зрительскую аудиторию. Творческие узы между одним из великих исполнителей на виолончели XX века, нашим земляком Мстиславом Ростроповичем и Расимом Абдуллаевым занимают особое место в истории азербайджанской школы виолончели.

Творческий вечер, посвященный народному артисту, стал очередным незабываемым музыкальным событием.

(Автор: Джани Бабаева)

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