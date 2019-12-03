Москва встретила друзей из Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана приняли участие в XVI международном фестивале "Москва встречает друзей", организованном Фондом Владимира Спивакова в Москве (Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В ходе фестиваля молодые исполнители из 36 стран мира выступили с программами в различных концертных залах Москвы. Нашу страну на фестивале успешно представили учащиеся Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

Открытие фестиваля прошло в Светлановском зале Московского международного Дома музыки, где наряду с концертной программой была организована выставка работ молодых художников. В экспозицию вошли работы учащихся отделения изобразительного и прикладного искусства Гимназии Мадины Гамзатовой и Фарах Керимовой.

Выступление азербайджанского музыканта – исполнителя на кяманче Гусейна Нагиева, которое состоялось в Бетховенском зале Государственного академического Большого театра России было встречено публикой с большим воодушевлением. Нагиев исполнил рапсодию "Çahargah" Гасана Рзаева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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