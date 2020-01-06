Мистические тайны Ичери шехер раскрыл капитан команды телезрителей

БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет первая книга публициста, капитана команды телезрителей Бакинского телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Муршуда Исмаилзаде под названием "Братство дракона. Сокровища Ширваншахов" (Əjdaha qardaşlığı. Şirvanşahların xəzinəsi), опубликованного издательством "3 Alma", сообщает Trend Life.

Много тайн хранит в себе наш древний Баку. Старый город - Ичери шехер, его таинственные улочки, Девичья башня, а также архитектурные здания, построенные в конце XIX –начале XX веков окутаны легендами и мифами. Приподнять завесу таинственности в своеобразном стиле решил Муршуд Исмаилзаде, представив произведение в приключенческом жанре.

По сюжету, главные герои книги, школьники Али и Фархад, случайно были втянуты в захватывающую историю. Здесь есть и древнее таинственное общество, и поиск сокровищ, и тайные знаки и шифры на памятниках и зданиях. Произведение изобилует логическими загадками и интересными фактами. В книге также описывается загадочные существа. Кстати, статью об одном из них, Абшеронском циклопе, Муршуд Исмаилзаде опубликовал на нашем сайте https://www.trend.az/life/interesting/1186274.html.

Надеемся, что это книга найдет достойное место в современной детской литературе Азербайджана.

Муршуд Исмаилзаде - выпускник химического факультета Бакинского государственного университета. Увлекается интеллектуальными играми "Что? Где? Когда? ", "Брейн ринг" и т.д. Его вопросы звучали в телевизионных программах России, Украины, Беларуси, Грузии, на чемпионатах мира по "Что? Где? Когда?", различных турнирах по интеллектуальным играм.

Ичери шехер (азерб. İçəri şəhər - Внутренний город, в простонародье – Крепость, азерб. Qala) - старинный жилой квартал историко-архитектурный заповедник. Окружённый хорошо сохранившимся крепостными стенами, является наиболее древней частью и достопримечательностью города на площади в 221 тыс. м².

Территория заповедника была заселена ещё в бронзовом веке. В результате археологических раскопок было установлено плотное заселение VIII—XI вв., здесь были развиты ремесло и торговля. В XV веке Ширваншах перенёс свою резиденцию из Шамахы в Баку, что способствовало "кристаллизации" Ичери-шехера. С 1747 по 1806 год Баку, сосредоточенный в основном в Ичери шехер, был столицей Бакинского ханства. После нефтяного бума (середина XIX в. - начало XX в.) Баку начал стремительно расти и вышел за пределы крепостных стен Ичери шехер. Наиболее значимыми архитектурными памятниками в Ичери-шехер являются Девичья башня и комплекс Дворца Ширваншахов. Помимо этого на территории заповедника расположены десятки исторических памятников - мечети, караван-сараи, бани, жилые дома, функционирует несколько музеев.

В 1977 году Ичери шехер был объявлен историко-архитектурным заповедником, а в 2000 году вместе с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ичери шехер стал первым объектом из Азербайджана, включенным в список Всемирного наследия.

(Автор: Вугар Иманов)

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