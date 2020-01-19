Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)

19 января 2020 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама при организации Института фольклора НАНА презентовал книгу «Азербайджанская музыка устной традиции» (I и II том), сообщает Trend Life.

На открытии директор Института фольклора НАНА, академик Мухтар Иманов рассказал о значимости книги, посвященной азербайджанской музыке устной традиции и танцам. Первый том книги называется «Теснифы и песни», второй том «Танцы». Было отмечено, что в издании собраны забытые образцы разнообразных жанров и форм, которые охватывают не только Азербайджан, но и Дагестан и Иран, где проживают азербайджанцы, а также места проживания иракских туркменов.

Директор рассказал о тесных связях Института фольклора НАНА с Министерством культуры и Союзом ашугов Азербайджана. При этом он особо подчеркнул плодотворное сотрудничество с Международным центром мугама, формировавшееся в последние годы в результате совместной деятельности, выразив благодарность директору центра, народному артисту Мураду Гусейнову.
Заведующая отделом музыкального фольклора Института фольклора НАНА, доктор философии по искусствоведению Наиля Рагимбейли отметила, что систематизация и нотирование азербайджанской народной музыки в нынешнее время носит актуальный характер. Была отмечено, что государством оказывается особое внимание и поддержка развитию и пропаганде культуры и искусства.

Преподаватель Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы, исполнитель на таре Мехман Микайылов, нотировавший материалы для книги, отметил, что эти ценные материалы были собраны им во время гастрольных поездок в Турцию, Иран, Индию, Туркменистан, Ирак и другие страны в течение 35-ти летнего периода его творческой деятельности.

Гостям была представлена концертная программа с участием ансамбля “Milli Şərq” под художественным руководством Мехмана Микаилова, народных артистов Гюльяз и Гюльянаг Мамедовых, заслуженных артистов Нурии Гусейновой и Рузи Ибишовой, лауреата Телеконкурса «Мугам» Хаяли Гафарзаде, ханенде Сабира Абдуллаева, студентов Бакинской хореографической академии, которые представили танцы “Alçagülü”, “Çəməni”, “Məxməri” и “Zəngilan”.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
  • Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
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