В Национальной библиотеке открылась виртуальная выставка

БАКУ /Trend Life/ - В Национальной библиотеке открылась виртуальная книжная выставка "Süleyman Rəhimov-120" (Сулейман Рагимов-120), сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана. Виртуальная выставка приурочена к 120-летию со дня рождения народного писателя Азербайджана Сулеймана Рагимова.

Посредством виртуальной выставки (http://anl.az//el/vsb/SuleymanRehimov/index.htm) можно подробно ознакомиться с жизнью и творческой деятельностью литератора. В виртуальную экспозицию вошли фотографии, произведения автора, книги, написанные о Сулеймане Рагимове и другие материалы.

Отметим, что Сулейман Рагимов окончил исторический факультет Азербайджанского государственного педагогического университета. Некоторое время работал учителем. В 1939-1940 годах и 1954-1957 годах - председатель Союза писателей Азербайджанской ССР. Автор романов, повестей, рассказов - "Шамо", "Кавказская орлица", "Голос земли", "Медальон", "Мехман", "Прошение о воде" и многих других.

В 1972 году по мотивам повести "Скала невест" Сулеймана Рагимова композитор Шафига Ахундова написала одноимённую оперу.

(Автор: Джани Бабаева.)