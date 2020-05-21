Шахруд – история старинного азербайджанского инструмента (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Международный центр мугама продолжает представлять на своих страницах в социальных сетях лекции, посвященные экспозициям старинных азербайджанских музыкальных инструментов из музейной части Центра, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

Очередной выпуск лекции, представленный руководителем научно-исследовательской лаборатории усовершенствования национальных музыкальных инструментов Азербайджанской национальной консерватории Мамедали Мамедовым, был посвящен шахруду.

Руд - старинный струнный музыкальный инструмент. Считается главным образом дворцовым музыкальным инструментом и применялся до XVI века. Его описание приводится в произведениях средневековых азербайджанских классиков. Шахруд – схожий с рудом, но увеличенный в размере, инструмент. Он вдвое длиннее, имеет 5 пар струн и звучит на одну октаву ниже руда. Созданный в IX веке инструмент был восстановлен и усовершенствован в XIV веке Абдулгадиром Мараги. Очередная эволюция инструмента произошла благодаря Мамедали Мамедову в научно-исследовательской лаборатории. Сегодня он входит в экспозицию "Старинные музыкальные инструменты", находящуюся в музейной части Центра.

Отметим, что в рамках научно-исследовательской деятельности Международный центр мугама реализовал ряд научно-практических конференций и дискуссий из цикла проекта "Круглый стол", посвященных мугамному искусству и другим жанрам музыки, истории и проблемам азербайджанских народных музыкальных инструментов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)