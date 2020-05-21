Шахруд – история старинного азербайджанского инструмента (ВИДЕО)

Культура 21 мая 2020 15:40 (UTC+04:00)
Шахруд – история старинного азербайджанского инструмента (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Международный центр мугама продолжает представлять на своих страницах в социальных сетях лекции, посвященные экспозициям старинных азербайджанских музыкальных инструментов из музейной части Центра, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

Очередной выпуск лекции, представленный руководителем научно-исследовательской лаборатории усовершенствования национальных музыкальных инструментов Азербайджанской национальной консерватории Мамедали Мамедовым, был посвящен шахруду.

Руд - старинный струнный музыкальный инструмент. Считается главным образом дворцовым музыкальным инструментом и применялся до XVI века. Его описание приводится в произведениях средневековых азербайджанских классиков. Шахруд – схожий с рудом, но увеличенный в размере, инструмент. Он вдвое длиннее, имеет 5 пар струн и звучит на одну октаву ниже руда. Созданный в IX веке инструмент был восстановлен и усовершенствован в XIV веке Абдулгадиром Мараги. Очередная эволюция инструмента произошла благодаря Мамедали Мамедову в научно-исследовательской лаборатории. Сегодня он входит в экспозицию "Старинные музыкальные инструменты", находящуюся в музейной части Центра.

Отметим, что в рамках научно-исследовательской деятельности Международный центр мугама реализовал ряд научно-практических конференций и дискуссий из цикла проекта "Круглый стол", посвященных мугамному искусству и другим жанрам музыки, истории и проблемам азербайджанских народных музыкальных инструментов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В период пандемии сейсмостанции зафиксировали 1 751 подземный толчок - Гурбан Етирмишли
В период пандемии сейсмостанции зафиксировали 1 751 подземный толчок - Гурбан Етирмишли
Генпрокуратура Азербайджана задержала лицо, финансирующее терроризм (версия 2)
Генпрокуратура Азербайджана задержала лицо, финансирующее терроризм (версия 2)
Генпрокуратура Азербайджана задержала лицо, финансирующее терроризм
Генпрокуратура Азербайджана задержала лицо, финансирующее терроризм
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджан на постоянное проживание приехали 482 человека - Госкомстат Общество 16:25
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:21
Азербайджан наладил работу государственных институтов, способствующих динамичному развитию страны - российский эксперт Политика 16:21
Президент Ильхам Алиев принял в формате видеосвязи Сеймура Оруджева и Эльчина Рзаева в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Агстафинского и Имишлинского районов (ФОТО) Политика 16:14
В Бакинском морском порту увеличился объем перевалки грузов Транспорт 16:13
В лесах четырех районов Азербайджана установлены камеры наблюдения - минэкологии Общество 16:06
Президент Польши поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:06
Обнародованы объемы инвестиций в нефтегазовый сектор Азербайджана Энергетика 16:00
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 31 мая Политика 16:00
Окрестности Баку и Абшеронский полуостров будут очищены от отходов - минэкологии Общество 15:56
НБКО Азербайджана увеличит кредитование МСБ Финансы 15:54
В Азербайджане выплачена адресная соцпомощь за май Общество 15:53
Нахчыванская компания расширит ассортимент джемов Бизнес 15:47
В период пандемии сейсмостанции зафиксировали 1 751 подземный толчок - Гурбан Етирмишли Происшествия 15:45
Испания рассматривает возможность введения "безопасных коридоров" для туристов Европа 15:41
Шахруд – история старинного азербайджанского инструмента (ВИДЕО) Культура 15:40
Sivva&Delee на 6-м этаже. Ремейк про Заура и Тахмину? (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 15:39
Туркменистан и японская корпорация нацелены на развитие экономического сотрудничества Бизнес 15:32
Число погибших в Индии из-за циклона "Ампхан" превысило 70 Другие страны 15:30
Цукерберг: Facebook готова противостоять попыткам вмешательства в выборы в США США 15:25
Внешний долг Азербайджана не несет рисков в условиях пандемии Финансы 15:06
Скрининг в четырех локациях Баку стал неожиданным сюрпризом (ФОТО) Культура 14:49
Назначен новый замминистра энергетики Азербайджана Политика 14:43
Лаббада, чепкен, кюрдю – типы женской одежды в Азербайджане (ФОТО) Стиль 14:41
Спрос на валютном аукционе в Азербайджане вырос Финансы 14:39
За первые 4 месяца года Грузия увеличила импорт стали из Турции Турция 14:33
Азербайджанская компания о ходе реализации дорожного проекта за рубежом Строительство 14:31
Абульфас Гараев освобожден от должности министра культуры Политика 14:15
ПРООН в Беларуси создает лабораторию роста инноваций для местного развития Европа 14:08
Режим ЧС в Японии может быть полностью снят 25 мая Другие страны 13:59
Политический курс Азербайджана отвечает всем требованиям времени - польский эксперт Политика 13:57
В Азербайджане значительно увеличилось производство меда Бизнес 13:56
Туркменистан обсудил меры противодействия COVID-19 с Италией и Канадой Туркменистан 13:56
Проекты одной из ИТ-компаний Азербайджана вызвали интерес за рубежом ИКТ 13:48
В объектах предпринимательства в Азербайджане пройдут проверки на предмет соблюдения правил карантина Бизнес 13:48
На пленарное заседание парламента Азербайджана рекомендован ряд законов Политика 13:39
Завтра в Азербайджане будет до 36 градусов тепла Общество 13:30
Железнодорожные грузоперевозки по маршруту Кыргызстан-Турция пройдут через Азербайджан Транспорт 13:27
Выживший ребенок Наргиз Гулиева: Люди перестали замечать прекрасное... (ФОТО) Интервью 13:24
Туркменистан и Швейцария планируют создать новые механизмы взаимодействия Туркменистан 13:21
Правительство Азербайджана, несмотря на экономические риски, без колебаний выбрало защиту жизни граждан - грузинский эксперт Политика 13:10
Президент Ильхам Алиев назначил нового главу ИВ Имишлинского района Политика 13:09
Президент Ильхам Алиев назначил нового главу ИВ Агстафинского района Политика 13:07
Французская «Schneider Electric» заинтересована в долгосрочном партнерстве с узбекскими партнерами Узбекистан 13:03
TƏBİB: Лица, обратившиеся в связи с другими заболеваниями, не тестируются на коронавирус Общество 13:02
Более 3 тысяч тонн нефти незаконно добыли в Мангистау Казахстан 13:00
Обнародованы объёмы грузоперевозок из Турции в Ирак в январе-апреле 2020 года Турция 12:58
В январе-апреле Иран резко сократил импорт кожаных изделий из Турции Турция 12:58
В Ташкенте открыт трехуровневый путепровод Строительство 12:58
В Азербайджане необходимо лицензировать или сертифицировать туркомпании - Ассоциация турагентств Туризм 12:55
С начала года Франция сократила импорт стали из Турции Турция 12:51
В Турции отменяются праздничные молитвы Турция 12:51
В январе-апреле Казахстан в разы увеличил импорт цемента из Турции Турция 12:51
Консорциум TAP завершил тестовое заполнение газом греческого участка трубопровода Энергетика 12:50
Очень трогательный видеоролик детей о Баку. Сюрприз для Гюнель Анаргызы (ВИДЕО) Социум 12:44
Президент России Владимир Путин наградил Чингиза Абдуллаева орденом Дружбы Политика 12:43
В ЕС надеются, что туристический сезон этим летом будет общеевропейским Европа 12:27
Обнародован объем автомобильных грузоперевозок из Турции во Францию в январе-апреле Турция 12:23
Приобретение доли в АЧГ остается привлекательной возможностью для тех, у кого есть средства - Wood Mackenzie Энергетика 12:20
В январе-апреле грузоперевозки из Турции в Узбекистан сократились Турция 12:13
Тарана Махмудова и Эльбей Мамедзаде - домашний вечер джаза (ВИДЕО) Культура 12:13
Азербайджанский Bank Respublika и IFC укрепляют сотрудничество в аграрном секторе Экономика 12:08
Турал Гянджалиев: Церемония т.н. «инаугурации», организованная в оккупированной Шуше, не имеет правовой основы Политика 12:02
В Азербайджане количество заявок на онлайн-кредитование МСБ резко возросло Финансы 12:00
В Азербайджане выросла добыча газа Энергетика 11:59
Муса Гулиев: Несоблюдение правил может привести к повторному распространению коронавируса Общество 11:46
Пять человек пострадали при нападении с ножом в Австрии Европа 11:38
В Грузии после 22 мая вместе с режимом ЧП будет отменен комендантский час Грузия 11:36
Добыча нефти в Азербайджане возросла Энергетика 11:35
Одна из азербайджанских ИТ компаний о разработке компьютерных игр ИКТ 11:28
Три человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ в США США 11:26
В Азербайджане завершена выплата всех видов соцобеспечения за май Общество 11:23
Туркменистан, Россия и ЕРБ ВОЗ намерены скоординировать действия в период пандемии Туркменистан 11:16
В Узбекистане выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом Узбекистан 11:10
В Армении резко выросло количество случаев заражения коронавирусом Армения 11:04
В Азербайджане запущена система оплаты обучения студентов из социально уязвимых семей Общество 10:59
Свобода и танго – для музыкантов Азербайджана и Омана (ВИДЕО) Культура 10:56
Цена азербайджанской нефти Azeri Light увеличилась Энергетика 10:51
«Дочка» АЖД начала транспортировать алюминий из Казахстана в Грузию Экономика 10:45
Минсельхоз Казахстана: Залог фермеров будет оцениваться по максимальной ликвидности Казахстан 10:29
FAO о мерах по предотвращению глобального продовольственного кризиса (Интервью) Бизнес 10:29
В Карагандинской области Казахстана весенние полевые работы идут по графику Казахстан 10:23
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:20
В марте этого года Турция увеличила товарооборот с Казахстаном Турция 10:18
Подразделения ПВО азербайджанской армии заняли позиционные районы для выполнения учебно-боевых задач (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:12
Парламент Грузии возвращается к работе Грузия 10:10
В бакинских такси установлены дезинфекторы (ФОТО) Общество 10:05
Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США Энергетика 10:04
Курс маната по отношению к мировым валютам на 21 мая Финансы 10:01
«Лаборатория Касперского» открыла виртуальный доступ к своим сервисам ИКТ 09:50
В США заявили, что вспышка коронавируса в стране может повториться осенью или зимой США 09:41
Закуп нефинансовых активов в сфере сельского и лесного хозяйств Азербайджана удвоился Финансы 09:32
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:26
Живой труп Ариф Мамедов превратился в политического нищего - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 09:25
Обзор расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в Азербайджане Финансы 09:24
Азербайджанское агентство призвало предпринимателей соблюдать требования по социальной ответственности Экономика 09:23
Джаск станет вторым по величине терминалом Ирана по экспорту нефти Экономика 09:18
Названы основные направления Стратегии странового партнерства АБР по Азербайджану Финансы 09:00
Япония подготовит запрос на выдачу арестованных в США обвиняемых по делу Гона Другие страны 08:55
Власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса США 08:46
Все новости