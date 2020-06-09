БАКУ/Trend Life/ - В рамках проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет") продолжается трансляция музыкальных программ в эфире телеканала Mədəniyyət (Культура) из Международного центра мугама, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

На прошлой неделе прошли три трансляции в прямом эфире, которые были с интересом встречены телезрителями и аудиторией социальных сетей.

В одной из программ, посвященной Дню защиты детей, выступили талантливые учащиеся музыкальных школ. Своим выступлением они показали, что азербайджанскую музыкальную культуру ждет блестящее будущее.

В последующие дни гостями передачи в прямом эфире были руководство и студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусства (АГУКИ).

Ректор Университета, профессор Джейран Махмудова рассказала о деятельности учебного заведения. Студенты Университета в прямом эфире представили интересную концертную программу.

Гостями программы стали виолончелист Осман Мустафазаде и народная артистка Захра Гулиева, которая рассказала об онлайн-занятиях и успехах своих учеников, а также заслуженный артист, режиссер Ниджат Кязымов, исполнители Парвин Лятифов и Айдан Рустамзаде.

Выступившая в программе солистка Международного центра мугама, победительница V телеконкурса "Мугам" Нисбет Садраева рассказала о том, как пришла в музыкальное искусство, о музыкальном образовании и поделилась своим мнением о мугамном искусстве. Данный выпуск проекта, в котором приняли участие заведующий кафедрой мугама АГУКИ Тейюб Асланов и заслуженный артист Азад Шукюров, был посвящен выдающемуся поэту Микаилу Мушвигу. Гости эфира рассказали о его жизни и творчестве. В исполнении студентов Университета прозвучали произведения поэта, а также песни, написанные на его стихи.

В выпуске проекта с участием солистов Международного центра мугама и победителей телеконкурса "Мугам" наряду с народной музыкой прозвучали и классические сочинения.

Отметим, что съемки проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət транслируются в прямом эфире из Международного центра мугама по будним дням. Прямые трансляции также демонстрируются на странице Центра мугама в Facebook. С анонсами концертов можно ознакомиться на страница учреждения в социальных страницах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)