Детство азербайджанских музыкантов – редкие фото
БАКУ/Trend Life/ - Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана продолжает публиковать на своей странице в Facebook редкие материалы, посвященные нашим видным отечественным деятелям культуры и искусства, сообщает Trend Life.
Так, в ходе викторины, которая прошла под названием "Детство азербайджанских музыкантов", были представлены детские фотографии известных азербайджанских композиторов и музыкальных деятелей.
1. Тарист Бахрам Мансуров (12.02.1911 - 14.05.1985)
2. Композитор Гара Гараев (05.02.1918 - 13.05.1982)
3. Композитор, джазмен Джамиль Амиров (03.05.1957)
4. Дирижёр и композитор Ниязи (20.08.1912 - 02.08.1984)
5. Композитор Фирангиз Ализаде (29.05.1947)
6. Композитор и исполнитель Полад Бюльбюльоглу (04.02.1945)
7. Композитор Эльнара Дадашева (25.06.1952)
8. Композитор Джалал Аббасов (08.05.1957)
9. Композитор Рухангиз Гасымова (12.07.1940)
10. Пианист и композитор Фархад Бадалбейли (27.12.1947)
11. Композитор Исмаил Гаджибеков (02.09.1949 - 25.03.2006)
12. Композитор Огтай Раджабов (05.04.1941)
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)