Лживая правда…Мелодрама азербайджанских актеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане начались съемки сериала в жанре мелодрамы под названием "Yalan həqiqət" (Лживая правда). Проект реализуется Oksi Media Production совместно с Общественным телевидением Азербайджана, сообщает Trend Life.

Главный лейтмотив сериала – семейные ценности - обычаи и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это – чувства, благодаря которым семья становится крепкой. Это – всё то, что люди переживают вместе внутри дома – радость и горе, благополучие или проблемы и трудности. Но…

" Главные семейные ценности уникальны для каждой семьи. Их перечень бесконечен. В каждом доме есть свои правила, традиции, идеалы, по которым живут все члены семьи. Но какие главные и простые семейные ценности играют важную роль в жизни каждого человека? Ведь зачастую, когда отношения продолжаются достаточно продолжительное время, в них появляются слабые места. А если они оказываются фальшивыми? Что делать, если что-то пошло не по четко определенному плану? Вот на эти вопросы мы стараемся найти ответы", - отметила руководитель Oksi Media Production и одна из главных героинь сериала Оксана Расулова.

В фильме также играют - народный артист Кязым Абдуллаев, актеры Заур Шафиев, Шахана Юсифова, Шахрияр Абилов, Айдан Гасанзаде, Кязым Гасангулиев, Ясамен Малик, Зумруд Гасымова, Джаваншир Хадыев, Исмаил Керимов и другие. Режиссер - Саин Гахраман, оператор - Васиф Велизаде, композитор - Анар Юсуб, художник по костюмам - Руфат Балакишиев, гример - Нура Бабаева, художник-постановщик - Гошгар Джалал, исполнительный продюсер - Исмаил Багиров,

(Автор: Вугар Иманов)