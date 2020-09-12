Голос Карабаха – братство Азербайджана и Турции (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представлен патриотический проект "Голос Карабаха" (Qarabağın səsi), реализованный при содействии Министерства обороны Азербайджана и Главного управления молодежи и спорта Баку, сообщает Trend Life.

Автор идеи и слов – поэт и композитор Джалал Гурбанов, аранжировка – заслуженный артист Алиага Садиев, руководитель проекта – Минтадж Эльсевер, режиссер – Джалал Кенгерли, координатор – Мехраб Дадашов. В работе над клипом приняли участие народный артист Азербайджана Нураддин Мехдиханлы, лауреаты конкурсов мугама.

Особенность экранного произведения состоит в том, что композиция построена на ладах мугама чахаргях – майейи чахаргях, бестенигяр, мухалиф, мансуриййе и уззал, а звуки орудий (вооружения) в интерпретации ударных инструментов.

В проекте отражается братство Азербайджана и Турции, решимость освобождения наших земель от армянских оккупантов. Показаны даты оккупированных Арменией территории Азербайджана – Нагорного Карабаха и сопредельных территорий: Ханкенди - 26 декабря 1991 года, Ходжалы – 26 февраля 1992 года, Шуша - 8 мая 1992 года, Лачин - 18 мая 1992 года, Ходжавенд – 2 октября 1992 года, Кельбаджар - 2 апреля 1993 года, Агдере – 7 июля 1993 года, Агдам - 23 июля 1993 года, Физули - 23 августа 1993 года, Джебраил - 23 августа 1993 года, Губадлы - 31 августа 1993 года, Зангилан - 29 октября 1993 года.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)