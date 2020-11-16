БАКУ /Trend Life/ - Худаферинские мосты относятся к выдающимся образцам азербайджанского архитектурного искусства. Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в понедельник журналистам первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.

По словам Керимова, Худаферинские мосты по всем показателям достойны включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим министерство культуры Азербайджана начало работу по подготовке номинационного досье.

Как отметил Керимов, в первую очередь Худаферинские мосты должны быть включены в предварительный список ЮНЕСКО, а после этого, в сотрудничестве с Исламской республикой Иран (прим. – Худаферинские мосты расположены на границе с Ираном), будет проведена работа в направлении включения их в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Для нас это один из важных вопросов, потому что Худаферинские мосты считаются древними архитектурными жемчужинами Азербайджана", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)