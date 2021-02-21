Шедевры азербайджанского кино "Ögey ana" и "Böyük dayaq", созданные Габибом Исмайловым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения видного азербайджанского кинорежиссера, сценариста, заслуженного деятеля искусств Габиба Исмайлова. Представляем читателям Trend Life рассказ о жизни и творчестве личности, который внес большой вклад в развитие национального кинематографа, был режиссером документальных и художественных фильмов, а его картины "Ögey ana" ("Мачеха") и "Böyük dayaq" ("Великая опора") вошли в золотой фонд культуры.

Габиб Исмайлов родился 21 февраля 1906 года в Нахчыване. Когда ему было 4 года, семья переехала в Тбилиси, где он закончил школу и работал в газете "Новая мысль" (Yeni fikir). Переехав с семьей в Баку, в 1924-1927 годах обучался на рабочем факультете, и как актер делал свои первые шаги в драматическом кружке, ставил спектакли. Его талант заметили и направили учиться в Москву. В 1931 году окончил режиссёрский и актёрский факультеты ГИТИСа, а в 1954 году – театроведческую аспирантуру. В 1931-1943 годах был художественным руководителем и режиссером театров в Баку, Гяндже и Махачкале, где ставил спектакли по произведениям азербайджанских и мировых классиков. Параллельно вел педагогическую работу по актерскому мастерству в Бакинской консерватории и Театральном училище им. М.Ахундова, которым руководил в 1940-41 годах. В период с 1943 по 1948 год на Бакинской киностудии (с 1960 года – киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы) снимал документальные фильмы. В годы Великой Отечественной войны возглавлял коллективы, которые выступали перед бойцами и раненными в госпиталях. С 1946 года начал выступать как режиссер дубляжа художественных фильмов на азербайджанский язык. В 1949-50 годах проходил режиссерскую стажировку на киностудии "Мосфильм". Его документальный фильм "Применение прогрессивных методов в хлопководстве" был лауреатом на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве в 1955 году. Далее стал снимать художественные фильмы. Был в составе творческих людей страны во время визита в Баку в 1956 году всемирно известного актера Раджа Капура, его жены Hаpгис и делегации из Индии. Скончался 31 декабря 1966 года в возрасте 60 лет.

Фильм "Мачеха" снимался в 1957-1958 годах в селе Галаджыг Исмаиллинского района. Фильм был лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в Киеве в 1959 году.

В картине рассказывается о молодой семье, об отношениях 12-летнего мальчика Исмаила (Джейхун Мирзоев, впоследствии стал известным актером и режиссером) с приемной матерью Дилярой (Наджиба Меликова), которая работает врачом, ее стремлении завоевать любовь пасынка, несмотря на недоверие к ней со стороны не только ребенка, но и многих окружающих. Исмаил ненавидит мачеху и сводную сестру Джамилю (Севиндж Ахундова), которые после смерти его матери "вторгаются" в его жизнь. Но ещё больше он начинает ненавидеть мачеху после того, как Диляра показывает его отцу Арифу (Фатех Фатуллаев) школьный дневник Исмаила, в котором одни двойки. За это отец Исмаила не берёт его с собой в горы, где он руководит строительством дороги. Мнение Исмаила о мачехе начинает меняться, когда он видит, как она спасла жизнь тяжело больному человеку. Он тайком делает уроки и постепенно привыкает к новой "маме". Во время очередной детской забавы – игры наперегонки – Исмаил предлагает Джамиле перейти через речку, и девочка, упав в воду, тяжело заболевает. Исмаила мучает совесть, и тут он вспоминает, как его лечила бабушка, напоив чаем из шиповника, растущего в горах. Исмаил мчится в горы, не зная, что там проводятся взрывные работы для строительства дороги. Диляра узнаёт о об этом, но не успевает за мальчиком. Во время взрыва Исмаил получает тяжёлое ранение. Потеряв очень много крови, Исмаил находится на грани жизни и смерти. Диляра делает ему переливание крови, и тем самым спасает ему жизнь. Очнувшись, Исмаил обнимает ее и называет мамой…

В картине также снимались такие известные актеры как Алескер Алекперов, Гаджимурад Ягизаров, Хагигет Рзаева, Насиба, Зейналова, Шафига Гасымова и другие. Музыку к фильму написал Тофик Гулиев, а песня "Kəndimiz" и по сей день является одним из самых любимых в народе музыкальных произведений.

Из воспоминаний Севиндж Ахундовой: "Режиссер Габиб Исмайлов выбрал меня на роль Джамили из четырех девочек. Только мои волосы были слишком длинными для образа, поэтому пришлось их укоротить. В фильме мы очень подружились с Джейхуном Мирзоевым. Я была на съемках с матерью, и во время перерывов мы с другими детьми, участниками съемок, ходили любоваться природой и горами. Нас всегда сопровождала Азиза Мамедова, которая играла в фильме пионервожатую Солмаз. Однажды, когда мы поднялись на гору, я исцарапала руки и лицо, за что получила "нагоняй" от режиссера, который должен был снимать лицо крупным планом. Эпизод, где я падаю в реку, снимали несколько раз. Предварительно в этом месте убрали все большие и острые камни, чтобы я не поранилась. Река была глубокой, и мама очень волновалась и не соглашалась на эти съемки, хотя нас все время страховали. Тогда режиссер решил проявить хитрость и отправил мою мать за спиртом, якобы на всякий случай. Мама была врачом. Пока она возвращалась, провели съемку этого эпизода, но я заболела, так как вода была очень холодной и пришлось несколько раз падать в нее. А кадр, где Джейхун подбрасывает летучую мышь, снимали в Баку. Была использована настоящая летучая мышь и бутафория. Этот дубль снимали столько раз, что уже надоело бояться эту мышь (смеется). Габиб Исмайлов остался в моей памяти аристократом и очень культурным человеком".

Фильм получился настолько трогательным, что актерам писали со всех уголков Советского Союза. Однажды Наджибе Меликовой написала девочка из Кемерово. Письмо начиналось фразой "Дорогая мачеха" и продолжалось словами: "У меня нет матери, а свою мачеху мамой назвать язык не поворачивается. Поскольку в отличие от вас и вашей любви к пасынку, моя мачеха меня никогда не любила, даже ненавидела и часто запирала в подвале за малейшие провинности, где я находилась днями. Обняв ее ноги, я плакала и умоляла не мучать меня, а в ответ была еще большая жестокость. Я не верила, что выживу. Я бы очень хотела, чтобы и у меня была такая мачеха, которую от всей души могла бы назвать матерью".

На роль Исмаила пробовалось много детей, даже племянник Габиба Исмайлова, но режиссер все же выбрал Джейхуна. Можно сказать, что Джейхун Мирзоев в этом фильме играл себя самого: с 3-летнего возраста он рос вместе со второй женой отца – мачехой и ее дочерью от предыдущего брака.

Еще один интересный факт. В фильме "Крик" (Fəryad), снятом в 1993 году, Джейхун Мирзоев играл уже выросшего Исмаила, командира батальона, который сражается в Карабахе за территориальную целостность Азербайджана против армянских агрессоров. В эпизоде фильма, когда жена Исмаила вместе с маленьким сыном провожает мужа на войну, вставлены кадры из фильма "Мачеха", где юный Исмаил, провожая отца на строительные работы, плачет из-за того, что тот не взял его с собой. Фильм "Мачеха" является первой актёрской работой Джейхуна Мирзоева, а "Крик" – последней.

Еще одна картина Габиба Исмайлова "Великая опора", раскрывающая внутренний мир героев, противоречивые взаимоотношения и морально-нравственные проблемы, снята в 1962 году. По сюжету, председатель колхоза Рустам-киши (Алескер Алекперов) известен на весь Азербайджан. Но слава вскружила ему голову. Постепенно он начинает верить в свою абсолютную непогрешимость и перестаёт считаться с мнением людей. Колхозники начинают открыто выражать недовольство методом его руководства, но Рустам-киши считает, что те стремятся подорвать его авторитет. В близком же кругу председателя колхоза находятся лицемеры, которые в конце фильма чуть его не погубили. А помогли ему именно те люди, от которых он отвернулся. В конце концов Рустам-киши понимает, что настоящая и великая опора для настоящего руководителя – это народ.

В фильме также сыграли замечательные актеры: Тамилла Рустамова, Насиба Зейналова, Мамедрза Шейхзаманов, Земфира Алиева, Гаджимурад Ягизаров и другие. Более того, режиссер Габиб Исмаилов открыл для кино Гасана Мамедова, которого увидел на курсовом спектакле, и пригласил его сыграть Гараша в этом фильме. Эта роль стала дебютом молодого актера на пути к творческой славе.

Из воспоминаний Гасана Мамедова: "Совершая первые шаги в искусстве, лезешь из кожи вон, чтобы все получилось хорошо. Однажды в период съемок режиссер Габиб Исмаилов попросил Алескера Алекперова и меня подготовиться к сцене, в которой Гараш разозлившись уходит из дома… В этом эпизоде вспыливший Гараш резко отвечает матери. Отец, услышав это, в гневе говорит сыну: "Ты так обнаглел, что грубишь матери?!", – и дает ему пощечину. Во время репетиции мне совсем не понравилось то, как неестественно нанес удар Алескер Алекперов. "Великая опора" был моим первым фильмом, а Гараш – первой ролью в кино. Я хотел, чтобы все выглядело натурально. По этой причине я обратился к нему с просьбой: "Дядя Алескер, Гараш – моя первая работа, и я хочу, чтобы эта сцена выглядела убедительно. Поэтому прошу тебя во время съемки ударить меня по-настоящему". Только я это сказал, как брови его нахмурились, глаза сузились, и он спросил меня с изумлением: "Сынок, ты что такое говоришь?! Как я могу тебя ударить?! Ты видел, какие у меня большие руки, толстые пальцы?" Сказав это, Алескер Алекперов протянул ко мне обе руки. "Дядя Алескер, я тоже спортсмен, занимался боксом, – ответил я ему. – Я выдержу самые тяжелые удары, не потеряю самообладание". Когда он сказал "нет, нет, я не могу на это согласиться", в наш разговор вмешался режиссер: "Алескер, ведь это же не я предложил, а сам Гасан. Ты же его не заставляешь. Так, начали! Мотор!.."

Не успел Габиб муаллим договорить, как оплеуха дяди Алескера настигла меня. Да еще как! В ушах зазвенело, из глаз посыпались искры. Но я крепко держал себя в руках. Я не рассматривал пощечину как проявление физической силы – это было "боевым крещением" молодого актера, которому посчастливилось быть партнером по фильму с великим мастером Алескером Алекперовым. В каком бы фильме, в какой бы роли я не играл после этого, всегда вспоминаю совместную работу с этим выдающимся актером".

Кстати, известный актер Расим Балаев однажды сказал: "Увидев Гараша в "Великой опоре", я окончательно решил, что стану актером. Этот образ, созданный Гасаном Мамедовым, стал моим стимулом".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)