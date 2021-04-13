В Азербайджане пройдет международный конкурс искусств Art Olimpia-2021

Культура 13 апреля 2021 12:18 (UTC+04:00)
В Азербайджане пройдет международный конкурс искусств Art Olimpia-2021

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане пройдет международный конкурс искусств Art Olimpia-2021, организованный Союзом молодежи (AGİ) и Союзом культуры и искусства (AİMB), сообщил Trend Life председатель AİMB Азиз Азизов.

Art Olimpia проводится в седьмой раз. В связи с пандемией конкурс пройдет в виртуальном формате.

Конкурс проводится в сольной и дуэтной номинациях: музыка (клавишные, духовые и ударные), вокал, изобразительное искусство, театр и художественное чтение, танцы, дизайн и моделирование. Все направления искусства представлены в народном, современном и классическом (академическом) жанрах. Возрастные категории участников: до 7 лет, 7-8, 9-10, 11-12, 13-15 лет, от 16 лет.

"Мы всегда стараемся поддерживать молодежь, создаем условия, чтобы она раскрыла свой потенциал и представила его общественности, профессионалам в сфере искусства, нашла стимул для дальнейшего творческого развития. Желаем всем участникам успехов и уверенности в себе!" - сказал Азиз Азизов.

Заявки и материалы на конкурс принимаются до 30 апреля, а их оценка жюри завершится до 10 мая.

Для участия в проекте: tel&wp: +99450 250 22 93, [email protected]

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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