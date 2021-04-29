Битва художников в селе Агбулаг - природа, чистый воздух и современная инфраструктура (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В горнолыжном центре "Агбулаг" прошло награждение участников конкурса "Битва искусств молодых художников", сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу министерства молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Проект был организован ведомством, Фондом молодежи, Союзом художников и Союзом молодежи имени Гейдара Алиева партии "Ени Азербайджан" НАР.

По условиям конкурса молодые художники должны были нарисовать пейзаж села Агбулаг и окрестности горнолыжного центра. Природа, чистый воздух и современная инфраструктура села Агбулаг Шахбузского района НАР предоставляют широкие возможности для развития туризма на протяжении всего года. Здесь создан первый сельский туристический регион.

Победители и призер конкурса были отмечен дипломами и ценными призами. Главная цель конкурса – раскрытие творческого потенциала и реализация идей талантливой молодежи, сохранение экологии и воспитание любви к родному краю.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)