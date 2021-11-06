В Баку появилась Хорезмская красавица (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках фестиваля искусств Art Fest Nizami в столичной галерее Art Tower, расположенной в Ичери Шехер, прошло мероприятие, посвященное творчеству великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, сообщает Trend Life.

Мероприятие организовано НПО Arts Council Azerbaijan при поддержке Государственного управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Музейного центра "Ичеришехер" и Главного управления культуры города Баку.

Фестиваль Art Fest Nizami проводится НПО Arts Council Azerbaijan в рамках "Года Низами Гянджеви".

На вечере, который посетили известные деятели культуры и искусств, глава НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов рассказал о мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля Art Fest Nizami.

Он отметил, что основная цель фестиваля – привлечение творческих личностей к участию в различных совместных проектах, просвещение и повышение информированности молодого поколения о творчестве великого поэта.

В ходе мероприятия состоялась презентация видеоролика под названием "Хорезмская красавица", посвященного одной из героинь поэмы Низами Гянджеви "Семь красавиц".

Образ героини воплотила дизайнер и художник по костюмам данного проекта Сабина Зулалова. Также, являясь членом Евразийской гильдии Eurasian Creative Guild (Лондон), Сабина Зулалова представила полную версию видеопроекта на дизайнерском конкурсе The Heartbeat of Eurasia.

В видеоролике звучат яркие образцы поэзии гениального поэта Низами на музыку выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

Над проектом работали – пианистка Саида Тагизаде, чтец Мехман Пириев, видеооператор Мадина Дорожкина, художник по костюмам Сабина Зулалова. Описание к видео на английском языке было подготовлено сценаристом и поэтом Ульвией Ахундовой.

В рамках проекта для каждой из "Семи красавиц" будут созданы отдельные видеоролики, презентации которых пройдут в следующих этапах проекта.

Отметим, что автор идеи фестиваля искусств Art Fest Nizami - глава НПО Arts Council Azerbaijan, художник и искусствовед Дадаш Мамедов. Куратор фестиваля – директор художественной школы Art School Сона Гулиева.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)