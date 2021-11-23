"Меня вдохновляет Баку!" - как Нина Русланова отмечала юбилей. Памяти Актрисы! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - До своего 76-го дня рождения, который российская актриса театра и кино, народная артистка России Нина Русланова отмечала 5 декабря, она не дожила всего несколько недель. Всегда веселая, открытая и по-настоящему народная и очень талантливая…Для всех она была просто НинИванна…

Такой же она осталась в памяти бакинцев, и не только по фильмам "Афоня", "Мой друг Иван Лапшин", "Собачье сердце", "Настройщик" и другим, но и по выступлению на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в спектакле "Игры по-женски", которое состоялось в декабре 2010 года. Нина Русланова в этот день блистала на сцене вместе с Владимиром Носиком, Анатолием Журавлевым, Еленой Велевской и Кариной Мишулиной. Причем, это выступление совпало с 90-летием театра и 65-летием актрисы, и поэтому юбилей был отмечен прямо на сцене, с праздничным тортом!

После выступления Нина Русланова поделилась впечатлениями о вечере и о Баку, который, как она отметила, просто великолепен.

"Меня вдохновляет Баку! И празднование моего юбилея здесь стало приятной неожиданностью", - сказала в том интервью актриса.

А после спектакля все вместе праздновали два юбилея за одним дружеским столом…

Светлая память Актрисе!

(Автор: Вугар Иманов)