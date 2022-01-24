Звезда театра, кино и телевидения, супруга главы МИД Беларуси восхищена Баку – цветы и овации (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Звезда театра, кино и телевидения Беларуси, певица, заслуженная артистка Вера Полякова, которая является супругой главы МИД Беларуси Владимира Макея, с большим успехом выступила в грандиозной премьере драматического спектакля "Княжна Мери", поставленного по повести из романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени", сообщает Trend Life.

"Княжна Мери" - совместный проект Веры Поляковой и театра "ТриТформаТ" (Товарищество Театральных Трудоголиков).

Зрительный зал стоя аплодировал артистам "Театра - студии киноактера", среди которых были заслуженные артисты Беларуси Александр Тимошкин, Юрий Баранов, Дмитрий Егоров, Яна Ходанович, а также Дмитрий Климович и Маргарита Киселите. Больше всех цветов было преподнесено Вере Поляковой.

Вера Полякова уже в восьмой раз посещает Баку, где у нее много друзей.

"Я всегда говорю о том, что Баку – самый прекрасный город в мире и мой самый любимый. Я объездила много разных городов, и с гастролями в том числе, но так как здесь, меня не принимают нигде: с большой любовью и теплом. Я мечтала, чтобы артисты, которые привезли в Баку наш спектакль, ощутили это солнце, вкус вашего города, отношение людей. Хочу отметить, что в этой стране к белорусам всегда очень тепло относятся. У вас всегда столько солнца! Но, когда мы прилетели в Баку, был сильный ветер и снег. Я подумала, что вернулась в Минск (смеётся). Зато на следующий день засветило солнце и настроение сразу поднялось. Ещё в Баку я очень люблю людей. Друзья-бакинцы уже стали мне братьями и сёстрами. Поэтому я благодарю вас всех за ваше тепло и гостеприимство", – поделилась впечатлениями Вера Полякова.

Перед спектаклем актеры прогулялись по городу, выложив фото в социальных сетях. Актриса поделилась фотографиями, подписанными "Баку - мой город", "Баку городов ветров и солнца" и "А вот и мой Бакинский друг".

Материал о премьере спектакле "Княжна Мери" можно прочесть по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3545071.html

(Автор: Вугар Иманов)