"Антология азербайджанской женской поэзии" издана на арабском языке

БАКУ /Trend Life/ - Международный фонд тюркской культуры и наследия реализует многочисленные проекты, направленные на пропаганду богатого культурного наследия тюркского мира на международной арене. Одним из таких проектов является "Антология азербайджанской женской поэзии”, включающая сбор, перевод и издание стихов выдающихся азербайджанских поэтесс на различных языках.

Книга "Антология азербайджанской женской поэзии", изданная на азербайджанском, английском, немецком и итальянском языках, увидела свет и на арабском языке. Издание знакомит арабскую аудиторию с духовным миром поэтесс, позицией женщин в обществе и их ролью в литературе, а также с многовековыми культурными ценностями Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН.

Книга открывается предисловием президента Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиевой “Духовное возвышение”. Перевод с азербайджанского на арабский язык осуществлен профессором египетского университета Аин Шамс Ахмедом Сами Элайди. Автор иллюстраций - молодая художница Марьям Асадова.

В книге нашли отражение стихи поэтесс Азербайджана привнесших на протяжении 800 лет своими произведениями в мировое литературное наследие неповторимые образцы, а также информация об их жизни и творчестве. В антологии представлены произведения Мехсети Гянджеви, Агабеимага Агабаджи, Хуршидбану Натаван, Уммугульсум, Мирварид Дильбази, Нигяр Рафибейли, Медины Гюльгюн и других поэтесс, написанных ими с особым мастерством и художественно-эстетическим вкусом.

(Автор: Вугар Иманов)