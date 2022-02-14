Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО)

Культура 14 февраля 2022 15:08 (UTC+04:00)
Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр принял участие в юбилейном, 40-ом, Международном театральном фестивале "Фаджр", который прошел в Тегеране (Иран) с 9 по 13 февраля, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Зрителям был показан моноспектакль Utancaq qız (Кроткая) по рассказу русского классика Федора Достоевского.

Спектакль, поставленный народной артисткой Джаннет Селимовой с участием заслуженного артиста Шовги Гусейнова, рассказывает историю жизни женщины, которая оказывается замужем за ростовщиком. Повесть показывает замысел Достоевского о палаче и жертве, выразившийся в виде мужа-деспота и жены, которая вышла замуж от безденежья за человека, которого презираает, как и его род занятий. Кроткая пытается взбунтоваться против такой жизни и своего мужа, которого даже намерена убить, чтобы прекратить человеческие мучения - себя и других. Эти мучения проявлялись преимущественно в постоянном молчании, которое стало царить между мужем и женой. Интересна также история самого рассказчика, который был отставным штабс-капитаном, вёл бедную бродяжью жизнь, пока не умерла его родственница, оставившая ему три тысячи рублей. После этого рассказчик и стал ростовщиком, мечтая при этом накопить достаточную сумму и начать новую жизнь. В конце рассказчик пребывает в порыве доброты и благодеяния: он в ногах у жены, клянётся в любви, обещает счастье. Но как она поняла ранее, с ним нужно было «по-честному»: если любить, то всецело и преданно, или не любить совсем. Но она то ли не смогла сделать выбор в ту или иную сторону, то ли не захотела обманывать рассказчика «полулюбовью». Поэтому повесть завершается очень печально - самоубийством кроткой жены…

Ранее коллектив театра представил спектакль Bir nəfəs qədər ("На одном дыхании") по пьесе современного азербайджанского автора Самира Гуламова (https://www.trend.az/life/culture/3554289.html), посвященный Великой победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и памяти шехидов.

Автором идеи и художественным руководителем постановок является директор театра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев.

(Автор: Вугар Иманов)

Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО) - Gallery Image
Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО) - Gallery Image
Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО) - Gallery Image
Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО) - Gallery Image
Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО) - Gallery Image
Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО) - Gallery Image
Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО)
Деньги под проценты и самоубийство – история, показанная азербайджанцем (ФОТО)
Голос Бюльбюльджана из города Шуша (ВИДЕО,ФОТО)
Голос Бюльбюльджана из города Шуша (ВИДЕО,ФОТО)
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