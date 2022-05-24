В Баку отметили 580-летие узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном фонде тюркской культуры и наследия (МФТКН) состоялись мероприятие, посвященное 580-летнему юбилею великого мастера слова тюркского мира, узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои, и презентация книги "Произведения Алишера Навои", изданной под эгидой Фонда, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие депутаты Азербайджана и Узбекистана, послы, представители международных организаций и творческой интеллигенции.

На открытии президент МФТКН Гюнай Эфендиева подчеркнула, что Узбекистан со своей древней культурой, историей, великими личностями, внесшими вклад в мировую науку и культуру, а также архитектурными памятниками занимает особое место в тюркском мире. Было отмечено, что со стороны МФТКН реализуются различные проекты, направленные на продвижение древнего наследия Узбекистана, одним из которых стала книга "Произведения Алишера Навои".

"Наряду со стихами Алишера Навои, в книге нашли отражение миниатюры, являющиеся образцами узбекского средневекового искусства. Написание поэтом своего шедевра «Хамса» впервые на тюркском языке является проявлением его любви, уважения и привязанности к тюркскому миру", - сказала Гюнай Эфендиева, высоко оценив труд доктора филологических наук Рамиза Аскера, адаптировавшего книгу на азербайджанский язык.

Посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов отметил, что это мероприятие является еще одним ярким примером успешного развития сотрудничества между двумя братскими государствами - Узбекистаном и Азербайджаном.

"Искренние слова, прозвучавшие здесь, я связываю с высоким уровнем доверия, дружбы и взаимопонимания, достигнутым в двусторонних отношениях в результате усилий руководителей наших стран за последние годы. Алишер Навои всю свою жизнь посвятил развитию тюркского языка и добился в этом направлении больших успехов. Его уникальный стиль письма на тюркском языке пользовался большим уважением и почтением. Великий поэт, демонстрируя в своих поэтических и прозаических произведениях высокие общечеловеческие идеи, непревзойденное богатство и безграничные возможности выражения узбекского языка, занял достойное и прочное место в сердцах миллионов читателей всего мира", - сказал посол.

Выступившие депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Тамам Джафарова, Низами Джафаров и Хикмет Бабаоглу, член Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид отметили, что вклад Алишера Навои в мировую сокровищницу литературы является ярким примером культурного взаимодействия, развития национальной культуры и литературно-эстетического мышления, гордостью тюркского мира.

Депутаты Законодательной палаты Верховного Меджлиса Узбекистана Ойдин Абдуллаева и Хуршид Досмухамедов отметили, что всю свою жизнь Алишер Навои посвятил развитию тюркского языка и добился в этом больших успехов. Произведения великого поэта переведены и изданы на азербайджанском, персидском, итальянском, немецком, французском, индийском, турецком, английском, русском, туркменском и других языках. Бесценное творческое и научное наследие Алишера Навои занимает особое место не только в истории узбекского народа, но и в истории мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. Два братских народа тесно связаны благодаря таким великим историческим личностям, как Амир Тимур, Джелаладин Мангуберди, Низами Гянджеви, Улугбек, Насраддин Туси и Физули.

Говоря о работе над изданием, доктор филологических наук Рамиз Аскер отметил, что Узбекистан имеет тысячелетнюю историю и культуру.

"Алишер Навои является шахом чагатайской литературы и одним из величайших поэтов тюркского мира. Насколько большое место Пушкин, Данте и Шекспир занимают в мировой литературе, Алишеру Навои отведено еще большее место в литературе узбекского, тюркского мира", - сказал автор издания, которому было передано благодарственное письмо председателя Законодательной палаты Верховного Меджлиса Узбекистана за работу по пропаганде творчества Навои.

В художественной части мероприятия в исполнении известных актеров прозвучали стихи поэта, была представлена ​​национальная музыка Узбекистана. Участникам проекта были преподнесены памятные плакеты за заслуги в популяризации литературного наследия тюркского мира.