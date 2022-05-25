Грандиозный юбилей группы Karvan! В Баку давно не было такого концерта! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошел грандиозный вечер мегапопулярной в 80-х годах группы Karvan (Караван) под названием "Легенда возвращается", сообщает Trend Life.

На открытии вечера продюсер проекта, член Союза писателей Азербайджана, поэтесса и пианистка Захра Бадалбейли рассказала об истории группы "Караван", которая была создана в 1984 году Севиндж Керимовой и привнесла в национальную эстраду множество новшеств, завоевав большое количество поклонников. Коллектив с успехом гастролировал в Турции, России, Швеции, выступал на одной сцене с Патрисией Каас и Донной Саммер.

Севиндж Керимова – первая в Азербайджане женщина-клипмейкер. Она снимала видеоклипы для наших звезд, музыкальные программы и фильмы, которые транслировались по всему Советскому Союзу, их посмотрело около 200 миллионов зрителей. Она является директором и продюсером легендарной группы "Караван", а также создателем и режиссером "Бакинской осени", популярной в 80-х годах. Ее супруг Микаил Векилов – автор хитов группы "Караван". Ныне Севиндж Керимова - дипломированный парапсихолог, гипнолог, биоэнергетик, мастер рэйки. А Микаил Векилов продолжает заниматься любимым делом – сочиняет музыку. Супружеская чета приехала из Нью-Йорка, где живет на протяжении многих лет, и приняла непосредственное участие в организации праздничного вечера, проведенного совместно с Дворцом Гейдара Алиева. Коллектив прекратил деятельность в 1992 году, и именно 30-летию возвращения на сцену был посвящен этот вечер. Также на вечере поделилась своими воспоминаниями, а также обратилась с напутственными словами, пожелав дальнейшего творческого развития, известная телеведущая, заслуженная артистка Наргиз Джалилова.

Судьба солистов группы "Караван" сложилась по-разному. Музыкальный руководитель группы, солист, композитор и аранжировщик Фируз Исмайлов живет в Турции – он так же специально приехал и выступил на вечере. Перкуссионист Гюльага Джабраилов живет в Германии и тоже принял участие в концертной программе. Директор группы Фархад Гасанов стал главным администратором музыкальной редакции на государственном телевидении. Солист Евгений Бахтин работает инженером на вертолетном заводе в Москве. Солистка Хана Галсанова также живет в Москве, где является руководителем шоу-балета "Сказки Востока" – ее своеобразное танцевальное видеопоздравление было представлено на большом экране. Солистка Тамилла Агамиева отошла от эстрады. Скончались вокалистка Севиль Гаджиева и автор текстов большинства песен Малик Фаррух, дочь которого, известная телеведущая Гюнай Маликгызы была приглашена на сцену и поделилась добрыми воспоминаниями. Бас-гитарист Геннадий Югай продолжил музыкальную деятельность и по-настоящему зажигал на вечере. Вечно молодой фронтмен группы Ильгар Хаял до сих пор выступает на эстраде и был, естественно, главным действующим лицом в этот вечер. С ним на одной сцене хиты исполняли победительница первого сезона вокального шоу "Səs Azərbaycan" Эмилия Ягубова и победитель "Евровидения 2011" Эльдар Гасымов.

В этот вечер прозвучало более двадцати хитов, среди которых "Qara gözlər", "Sarı güllər", "Dostum", "Polismen", "Tufanla oynama", "Durnalar" и другие, по сей день являющиеся любимыми и исполняемыми различными певцами и коллективами. Одна из композиций - "Ana Vətənim" была посвящена памяти шехидов Карабахской войны, и зрители стоя приветствовали артистов.

Выступления артистов сопровождались ярким шоу и потрясающими видеоинсталяциями, созданными фотохудожником Таиром Халыговым, титры Бану – Герайзаде, и танцевальными номерами группы Nero под управлением Эмина Гусейнова, с участием танцовщицы Линай Сеидализаде и балерины Асланы Алиевой, актера Государственного театра пантомимы Али Ализаде, танцевального коллектива Təbəssüm. В хореографических номерах была и своя сюжетная линия – о любви двух молодых - от школьной скамьи до наших дней. Специально были приглашены из Турции Догадж Титиз (ударник) и Хакан Аксой (звукорежиссер).

Праздничный вечер оставил множество ярких впечатлений – от представленного шоу, качества исполнения и хореографии, до ностальгических чувств, и постоянно сопровождался овациями зрителей, которые в завершение стоя приветствовали артистов, подойдя к сцене и вместе отмечая это потрясающий праздник.

Видео и фото – Вугар Иманов.