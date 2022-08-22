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Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова (ФОТО)

Культура Материалы 22 августа 2022 13:30 (UTC +04:00)
Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана организована фотовыставка, посвященная жизни и творчеству народного артиста Азербайджана, киноактера и кинорежиссера Шахмара Алекперова, сообщили Trend Life Госфильмофонде.

Отметим, что 23 августа исполняется 79 лет со дня рождения народного артиста, и экспозиция приурочена к этой дате.

Экспонируемые более 40 фотографий, хранящиеся в личном архивном фонде видного киноактера и кинорежиссера, раскрывают весь творческий и жизненный путь Шахмара Алекперова.

Отметим, что Шахмар Алекперов родился 23 августа 1943 года в городе Кировабад (ныне – Гянджа). Когда Шахмару было девять лет, семья переехала в Баку. Он обучался на актёрском факультете Театрального института (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С III курса играл на сцене Азербайджанского государственного драматического театра (сейчас – Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). Вскоре получил от режиссёра Адиля Искендерова приглашение в созданную им студию "Киноактерство" на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

На киностудии "Азербайджанфильм" Шахмар Алекперов проявил себя как актер и режиссер, а также дублировал фильмы. Среди известных ролей – Газанфар ("Семеро сыновей моих"), Иман ("Последний перевал"), Ариф ("Жизнь испытывает нас"), Азад ("В Баку дуют ветры"), Гатыр Мамед ("Мститель из Гянджабасара"), Джавидан ("Бабек"), Ибрагим ("Пора седлать коней") и другие.

В 1987 году Шахмар Алекперов (совместно с Гюльбениз Азимзаде) снял свой первый фильм "Экзамен". Алекперов снял также такие фильмы как "Газельхан" и "Ночь без края".

Актёр скончался 12 августа 1992 года, после продолжительной болезни, на 49-м году жизни.

Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова (ФОТО)
Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова (ФОТО)
Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова (ФОТО)
Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова (ФОТО)
Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова (ФОТО)
Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова (ФОТО)
Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова (ФОТО)
Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова (ФОТО)
Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова (ФОТО)
Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова (ФОТО)
Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова (ФОТО)
Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова (ФОТО)
Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова (ФОТО)
Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова (ФОТО)
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