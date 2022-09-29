Красота азербайджанской музыки – в Баку прошел творческий вечер народного артиста Фикрета Вердиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялся творческий вечер народного артиста Азербайджана, исполнителя на таре, педагога Фикрета Вердиева, сообщает в среду Trend Life.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители искусства, многочисленные поклонники творческого таланта Фикрета Вердиева.

В начале минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Ведущим вечера был доктор философии по филологии, исследователь, пропагандист нашего мугамного наследия Гюльгусейн Кязымов. Рассказав о творческом пути Фикрета Вердиева, он пригласил народного артиста на сцену.

Публика встретила музыканта, который в текущем году отметил свой 75-летний юбилей, бурными аплодисментами.

Говоря о деятельности народного артиста, Гюльгусейн Кязымов подчеркнул, что Фикрет Вердиев не только замечательный соло-исполнитель и аккомпаниатор, но и прекрасный организатор. Еще в студенческие годы он создал ансамбль "Гёйгёль". Впоследствии коллектив завоевал большую славу и стал легендарным.

Рассказывая о плодотворной работе народного артиста, Гюльгусейн Кязымов спросил у него, как удавалось все успевать – ведь ансамбль "Гёйгёль" вел деятельность в Гяндже, а в Баку Фикрет Вердиев работал с другими коллективами. Однако, по признанию самого Вердиева, это несложно, тем более, когда увлечен любимым делом.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, отражающий различные творческие моменты из жизни народного артиста. На видеокадрах запечатлены корифеи азербайджанской сцены.

Далее вечер продолжился выступлениями известных исполнителей. Певцы выступили в сопровождении Государственного ансамбля песни и танца "Гёйгёль" Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова.

Своими выступлениями публику порадовали народная артистка Мелекханым Эйюбова, заслуженная артистка Севиндж Сарыева, заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, исполнители Ровшан Мамедов, Анар Гулиев, Самир Мамедов, Камила Набиева и многие другие.

Замечательно составленная концертная программа, в ходе которой прозвучали азербайджанские народные песни и мугам, авторские композиции, вызвала восторг у публики. Своими выступлениями ансамбли и певцы передали слушателям необыкновенную красоту, мелодичность азербайджанской народной музыки. Каждое выступление было встречено бурными аплодисментами зрительного зала.

Отметим, что Фикрет Вердиев родился 2 сентября 1947 года в городе Гянджа. Является создателем легендарного ансамбля "Гёйгёль" (1969 год). С ансамблем выступали такие известные исполнители, как Шовкет Алекперова, Зейнаб Ханларова, Рубаба Мурадова, Назакет Теймурова, Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Ниса Гасымова, Сакина Исмайлова, Кямаля Рагимли, Ариф Бабаев, Ислам Рзаев, Джанали Акперов, Мамедбагир Багирзаде, Эльмира Рагимова, Баба Махмудоглу и другие. В 1977 году ансамблю был присвоен статус Государственного ансамбля песни и танца. В 2001 году Фикрет Вердиев создал ансамбль песни и танца "Нефтчи", в котором выступали Кенуль Хасиева, Айгюн Байрамова, Ровшан Бехджати, Самир Джафаров, Фейруз Сахавет, Сабир Абдуллаев, Тейюб Аслан и другие.

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