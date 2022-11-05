Фильм о судьбах женщин в первой и второй Карабахских войнах показали в Шамахы и Нахчыване (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Показ художественного фильма "Köhnə çamadanlar" (Старые чемоданы) прошел в Шамахы и Нахчыване, сообщили Trend Life члены съемочной группы фильма.

Демонстрация киноленты состоялась с участием творческой группы в Шамахинском филиале Азербайджанского государственного педагогического университета и в Центре молодежи Нахчывана.

На показе в Шамахы творческий коллектив фильма встретился со студентами и педагогическим составом филиала. Режиссёр-постановщик Саида Хагвердиева, исполнители главных ролей - народный артист Мамед Сяфа, заслуженная артистка Гюльзар Гурбанова, участница первой Карабахской войны Махаббат Пашаева рассказали о том, как проходила работа над кинолентой.

На мероприятии, проведенном в Нахчыване, Саида Хагвердиева отметила, что обратившись к теме войны и женщин в фильме, она хотела показать ее под другим углом.

По словам Хагвердиевой, ее радует, что фильм с большим интересом принимают представители молодежи.

Отметим, что фильм основан на реальных событиях. В нём рассказывается о судьбах и трагедиях женщин в первой и второй Карабахских войнах, с разницей почти в 30 лет… Эти женщины – жертвы армянской агрессии и герои войны, среди которых воины, матери шехидов, сестры, жёны, врачи, пленные и беженцы. Разные истории, объединённые одной драматургией, происходящие на фоне войны, в сложных психологических условиях, но главное – всегда с верой в Победу!

Режиссёр-постановщик фильма - Саида Хагвердиева, автор сценария - Севда Солтанова, оператор-постановщик - Шахмар Сафароглу, художник-постановщик - Афшан Асадова, композитор - Вугар Джамалзаде, режиссёр монтажа - Рза Алмаси Пегру, арт-директор - Таир Алиев, генеральный продюсер - Пярвина Исмайлова, исполнительные продюсеры - Кямаля Нейматова и Ниджат Мамедов, редактор - Гамида Рустамова, менеджеры Айнура Алекперова и Гюляр Малик.

В ролях – народные артисты Мамед Сяфа, Пярвана Гурбанова, заслуженные артисты Гюльзар Гурбанова, Шафаг Алиева, Насиба Эльдарова, актёры – Земфира Абдулсамедова, Зюмруд Гасымова, Ульвия Алиева, Зульфия Гурбанова, Оксана Расулова, Зульфия Назар Мамедова, Рада Насибова, Зарина Гурбанова, Айгюн Фатуллаева, Тюркай Джафарли, Кёнуль Гасымова, Самими Фархад, Агиль М.Гулиев, Намиг Агаев, Вугар Гаджиев, Джаваншир Магеррамов, Расмия Нурмамедова, Гызылгюль Гулиева и другие.

В фильме, наряду с профессиональными актёрами, снялись участники 44-дневной Отечественной войны, военнослужащие, проходящие службу в Пограничных войсках Государственной пограничной службы, а также талантливые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Фильм "Köhnə çamadanlar" снят при совместном производстве RS Production, инклюзивного театра OYUN, Центра инклюзивного развития и творчества DOST и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.