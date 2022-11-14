Чудеса эквилибристики, магия, сложные трюки – как проходит представление "Международный цирк: Победители фестиваля" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском государственном цирке продолжаются показы представления "Международный цирк: Победители фестиваля" (Beynəlxalq Sirk: Festival Qalibləri"), сообщает Trend Life.

Организатором программы является всемирно известный цирковой артист, обладатель ряда престижных наград в сфере циркового искусства, наш соотечественник Аллахверди Исрафилов.

Артисты цирка представляют вниманию зрителей увлекательное шоу, полное ярких и интересных цирковых номеров.

Так, воздушные гимнасты демонстрируют чудеса эквилибристики и ловкости, иллюзионисты показывают нереальные фокусы, где трудно разобраться - это ловкость рук, или настоящая магия, силачи исполняют сложнейшие трюки, от которых захватывает дух…

Но жемчужиной программы, бесспорно, является национальный цирковой номер с карабахскими скакунами и танцорами. Красота карабахских скакунов завораживает, а великолепие самого номера дарит невероятные эмоции.

Отметим, что показ цирковой программы "Международный цирк: Победители фестиваля" пройдет до 27 ноября текущего года.

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