Потрясающее новогоднее музыкальное шоу покажут на сцене бакинской русдрамы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В канун Нового года 18, 24 и 25 - декабря на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра в Баку будет представлено новогоднее музыкальное представление под названием "Новогодние каникулы Деда Мороза и его друзей", сообщили Trend Life в театре.

Со стороны организаторов полным ходом идет подготовка к представлению, они отмечают, что всегда готовы радовать публику яркими и интересными постановками. На новогоднем представлении на сцене театра окажутся сразу три Деда Мороза. Необычной красоты действие развернётся перед маленькими зрителями, которые станут непосредственными участниками красочного представления. Это грандиозное новогоднее музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, а также яркие костюмы и декорации, реалистичные персонажи, и конечно же, счастливый финал.

Публика погрузится в незабываемую интерактивно-музыкальную программу при участии сказочных принцесс, эпатажных кукол LOL, отважного Аладдина и Жасмин, самых бесстрашных Бурундуков, сверхскоростного Соника, магического Микки Мауса, великолепной Эльзы и Олафа, Белоснежки и Гнома, Алисы в стране Чудес, Чеширского кота, всеми любимых героев Вселенной Марвел - Халка, Тора и леди Тор. Также зрителей ждет встреча с веселым Пикачу, принцессой Авророй и Малифисентой и многими другими героями любимых сказок и мультфильмов.

Отметим, что в фойе театра всех детишек будут встречать и сопровождать различные сказочные персонажи, с которыми они смогут сфотографироваться бесплатно.

Начало показов - в 12.00 и 15.00.

Справки по телефону (012) 493 00 63.

Билеты продаются во всех централизованных кассах города Баку, а также на сайте Iticket.az

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